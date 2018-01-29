Sabancı Holding'in ve Alman enerji devlerinden biri olarak nitelendirilen E.ON'un yüzde yarı yarıya hisseye sahip olduğu Enerjisa'nın bünesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20'lik hissesinin AK Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arzının gerçekleştirileceği bildirildi.

Halka arzı gerçekleştirilecek olan büyüklüğün şirketin yüzde 18'i olarak ifade edilirken, ek satış opsiyonu da baz alındığında bu oranın yüzde 20 seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Halka arz kapsamında 1 lot değerli payın fiyatının 6.25 TL ila 7.50 TL arasında olacağı dile getirilirken, taleplerin ise 1 Şubat ve 2 Şubat tarihlerinde toplanacağı bildirildi.

8 Şubat 2018 Tarihinde Borsada

Enerjisa'nın 8 Şubat tarihinde borsada işlem görmeye başlayacağına dikkat çekilirken, hisse başına belirlenen fiyat aralığının Enerjisa'nın 7.4 milyar TL ila 8.4 milyar TL arasında büyüklüğe sahip olan bir şirket olduğunu gösterdiği belirtildi.

Gerçekleştirilecek olan halka arz sonucunda şirketin ülke genelinde halka arz edilen en yüksek piyasa değerine sahip enerji şirketi unvanını alacağı vurgulanırken, halka arzın tahsilat grupları adına ve yurt içi bireysel yatırımcılar adına yüzde 5 seviyesinde, yurt içi kurumsal yatırımcılar adına yüzde 10 seviyesinde ve yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılar adına ise yüzde 85 seviyesinde belirlendiği ifade edildi.

Borsa İstanbul'un İşlem Hacminin Yüzde 10'unu Sabancı Holding Oluşturuyor

Yapılacak halka arza yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşma gerçekleştiren Sabancı Holding'in CEO'su Mehmet Göçmen, Sabancı Holding'in borsada yer alan toplam 11 şirketle birlikte Borsa İstanbul'un işlem hacminin yüzde 10'luk seviyesinden fazlasını oluşturduğunu dile getirdi. Enerjisa'nın bu zamana kadar olan halka arzların en büyüğü olduğuna vurgu yapan Göçmen, bundan dolayı bu durumu Sabancı Holding bakımından bir milat olarak nitelendirdi.

Öte yandan konuşması sırasında Enerjisa'nın dağıtım ve satış birimlerinden sonra, Enerjisa Üretim'in halka arzının yapılacağını dile getirerek, söz konusu halka arzın yakın bir zaman dilimi içerisinde tarihinin duyurulacağını sözlerine ekledi.