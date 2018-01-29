Hibe Alarak Kurulan Tesisten 5 Milyon Liralık İhracat
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Hibe Alarak Kurulan Tesisten 5 Milyon Liralık İhracat


Hibe Alarak Kurulan Tesisten 5 Milyon Liralık İhracat
Hibe Alarak Kurulan Tesisten 5 Milyon Liralık İhracat Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-29 Saat: 17:19:20
Anasayfa İthalat&İhracat Hibe Alarak Kurulan Tesisten 5 Milyon Liralık İhracat

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Avrupa Birliği Projesi'nin katkılarıyla Mersin'de kurulan su ürünleri işletme, depolama ve soğuk hava tesisi fabrikasından bu sene sonunda en az 10 milyon liralık ihracat beklendiği dile getirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme AB projesi doğrultusunda yüzde 50'lik hibe alınarak açılışı gerçekleştirilen su ürünleri işletme, depolama ve soğuk hava tesisi fabrikasının bölge genelinde en önemli balık dondurma, işleme ve ihracat merkezi haline geldiği ifade edilirken, işletme sayesinde şimdilerde yaklaşık olarak 5 milyon lira değerinde ihracat yapıldığı belirlendi.

Bu Yıl Hedef 10 Milyon Lira İhracat

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Avrupa Birliği Projesi sayesinde Mersin'de kurulan su ürünleri işletme, depolama ve soğuk hava tesisi fabrikası Çukurovalıların yüzünü güldürürken fabrika müdürü Murat Şeker açıklamasında, bu sene içerisinde belirlenen hedefler doğrultusunda en az 10 milyon liralık ihracat yapmak istediklerini söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyesi Kainat Su Ürünleri İşletme, Depolama ve Soğuk Hava Tesisi Fabrikası bölge halkının başlıca geçim kaynakları arasına girerken bir işleme ve ihracat merkezi halini de aldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Avrupa Birliği Projesi kapsamında fabrikanın yapımı ile beraber ekipman giderlerinin yüzde 50'lik bölümü hibe ile karşılanmış ve 3 sene gibi bir zaman zarfı içerisinde buradan 5 milyon liralık ihracat rakamlarına ulaşılmıştı. 

15 Kişi İstihdam Ediliyor

Proje ile birlikte fabrikanın işleyişi konusunda bilgiler aktaran şirket ortaklarından Bekir Barıcı, fabrikanın 4 bin metrekarelik alan üstünde 2 bin 100 metrelik kapalı alanı bulunduğu belirtti. Bakırcı fabrikanın geniş bir alana hitap ettiğini belirterek iç piyasa, ihracat ve transit faaliyetlerini sürdürmelerinin yanı sıra istihdam sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Fabrika Müdürü Murat Şeker de bu sene hedeflerini yeniden çizdiklerini ifade ederek transit ticaret olarak bu rakamların 20 milyon lira civarında olabileceğine dikkat çekti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Avrupa Birliği Projesi Çukurova Mersin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
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