Dünya genelinde çok sayıda ülkenin gelir dağılımı değişirken, ülkemizde son 15 senelik zaman dilimi içerisinde zengin ile fakir arasında bulunan uçurumun kapandığı dikkat çekiyor. Hükümet, kentsel kalkınma modeliyle vatandaşların yaşam kalitelerini arttırabilmeyi amaçlarken, az gelişmiş olan illere yönelik 30 milyar TL değerinde yatırım gerçekleştirecek.

Gelir Seviyesi Düşük İllere Daha Çok Teşvik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gelir seviyesi düşük olan illere daha çok teşvik verileceğini dile getirerek, vatandaşların yaşam kalitelerini artırabilmek adına sosyal politikalara ilişkin öncelik tanınacağından bahsetti. Söz konusu illerde yatırımcılar bakımından cazibe merkezi haline gelebilecek yeni yatırım alanlarının tespitinin gerçekleştirilerek yatırımcılara sunulacağına vurgu yapan Zeybekci, bazı illerde yeni serbest bölgelerin kurularak, istimdan yaratılacağnı ve gelir dağılımı konusunda adaleti sağlayacak olan düzenlemelerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Hükümet tarafından gelişmişlik göstergelerine hız kazandırabilmek adına yürütülen sosyal politikalar, istihdam ve yatırım destekleri olumlu sonuçlar vermeye başladı. Kişi başına düşen milli gelirin 2020 senenin sonunda 13 bin dolar seviyesinin üstüne çıkması amaçlanırken, vatandaşların yaşam kalitelerini artıracak yatırımlara öncelik tanınıyor.

Gelir Dağılımında İyileşmeler Var

Gelir dağılımı konusunda önemli iyileşmeler gözlemlendiğine dikkatleri çeken Zeybekci, yatırım teşvik politikalarının istihdamı artıracak bir biçimde uygulanması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. En az gelişen bölge olan 6'ncı bölge başta olmak kaydıyla, Türkiye'deki istihdamın artırılabilmesi amacını taşıyan teşvik sisteminde kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildiğini söyleyen Zeybekci, gelir seviyesi düşük olan illerin en yüksek teşvik oranlarıyla desteklendiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan son 15 senelik zaman dilimi içerisinde toplam da 140 milyar TL'lik sosyal yardım gerçekleştirilirken, asgari ücretin yüzde 450 seviyesinde artış gösterdiği bildirildi. Emekli aylıklarının yüzde 98 seviyesinde artış gösterirken, toplam da 3 milyon yoksul çocuk için eğitim desteği verildiği, 2 milyon kişiye ise sosyal yardım kartı sağlandığı belirtildi.