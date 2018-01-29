Milyonlarca genç için iş imkanı sağlayan düzenlemeler hakkında bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yerel seviyede hizmet sunan kurumlar ile çalışma hayatına giriş yapacak olan gençleri buluşturup, gençlerin iş bulması için aracılık etmek amacı taşıyarak kariyer günlerinin düzenlendiğini hatırlattı.

İşsiz olanlara nitelik ve beceri kazandırmak adına aktif işgücü programlarından fayda sağlayanların sayısının 1 milyon 390 binin üstüne çıktığı vurgulanırken, öğrencilerin ve 6 aydan fazla süredir işsiz olanların işbaşı eğitim programlarından daha çok yararlanabilmesini ve mesleki tecrübe edinerek işgücü piyasasının içine girebilmesini basitleştirecek yeni düzenlemeler faaliyete alınıyor.

İşbaşı eğitim programlarının süresi bu sene içerisinde bilişim sektöründe ve imalat sektöründe 3 aydan 6 aya yükseltilmişken, işverenlere de kısmi süreli olarak çalışanları adına aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim imkanı sağlanacağı ifade ediliyor.

İşverenlerin istihdamını gerçekleştirdikleri kişileri meslek kodlarıyla bildirmesi zorunluluk haline gelirken, bunun yanı sıra Bakan Sarıeroğlu bu sene mart, eylül ve ekim ayları içerisinde toplam 5 bin engelli vatandaşın atamasının yapılacağını aktardı.

İstihdama 10 Adım İle Destek

İstihdama destek kapsamında;