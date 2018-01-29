Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası olan VİOP, haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Şubat vadeli BIST 30 endeksinde dengeyi yakalayan VİOP, haftaya yüzde 0,3 yükseliş ile başladı.

Şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat oranlarında haftaya yüzde 0,3 ile yükselişe geçerek 150 bin puanı geçerek başlamış oldu. Geçen haftanın kapanışını 149 bin 725 puandan yapan VİOP’un bugünkü kapanış değeri 150 bin 400 seviyesinde idi.

Cuma günü yükselişe geçen kontrat endeksleri bugün ile birlikte yüzde 1,97 değer kazanmış oldu. VİOP yapmış olduğu bu başlangıç ile 2018 yılındaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon Raporu ve VİOP

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yarın açıklanacak olan Enflasyon Raporu’nun VİOP değerlerinde bir etki yaratması bekleniyor. Yurtiçinde açıklanacak bu Enflasyon Raporu’nun ardından, yurtdışında da ABD’nin merkez bankası olan FED tarafından da Çarşamba günü açıklanacak olan faiz kararlarının VİOP üzerindeki etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle yarın açıklanacak olan Enflasyon Raporu’nun yurtiçindeki piyasaların yönünü belirleyeceğini savunan ekonomistler, VİOP dengesinin tekrardan bozulabileceğini ifade ediyor. Enflasyon Raporu sonrasında herhangi bir düşüş yaşanırsa VİOP puanının 147 bin civarlarında olacağını dile getiriyorlar. Eğer herhangi bir düşüş yaşanmaz ise VİOP puanının artış yaşayacağını ve bugünkü rekorun aşılacağını, tahminen 151 bin civarında olacağını ifade ediyorlar.

Enflasyon Raporu sonrası TCMB tarafından yapılan açıklamaların pozitif yönde olmasını umut eden ekonomistler, bu yılki iyimserlik seviyesinden ötürü enflasyon oranlarında yükselişe sebep olacağını savunuyor. Yarın sabah 10:30’da yapılacak toplantı sonrasında TCMB internet sitesi üzerinden Enflasyon Raporu’nu yayınlayacak.