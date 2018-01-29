Fransız şirketi Coface tarafından yapılan ülke ve sektörler ile ilgili konferansında 2018 yılına ait riskler ve belirsizlikler hakkında uyarılarda bulunuldu. Gelişmiş ülkelerdeki şirketler hakkında önemli uyarılarda bulunulan konferansta özellikle üç riske karşı uyarılar yapıldı.

İlk risk olarak aşırı ısınma sorunundan bahsedilen konferansta gelişmiş ülkelerin dikkatli olması gerektiğine değinildi. Aşırı ısınma sorunundan etkilenebilecek ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Avrupa’nın olabileceği ifade edildi. Bu ülkelerde yer alan işsizlik oranları ile azami üretim kapasitelerinin birbirine yakın oranlarda olmasının arz sorunu yaşanması ile ilgili olduğunu belirten Fransız şirket Coface, önümüzdeki günlerde bu ülkelerin iş gücü açığı yaşayacaklarını belirtti.

Çin’de Bankacılık ve Dünya Çapındaki Seçim Takvimleri

Fransız şirket Coface tarafından belirlenen diğer iki risk ise Çin’de yaşanan bankacılık riskleri ve Dünya çapında yoğun bir seçim takviminin bulunması.

2016 yılından bu yana Çin ekonomisinde meydana gelen yapısal zayıflıkların yavaş yavaş su yüzüne çıktığını ifade eden şirket, Çin’de özellikle çelik sektöründe aşırı kapasite sorununun yaşandığını dile getirdi. Şirketlerin bankalardan kullandıkları kredi miktarlarının arttığını ve bu durumunda küçük ve orta büyüklükteki bankalar için risk olduğunu ifade etti.

Dünya çapındaki seçim takvimlerinin yoğun halde bulunması ise bir diğer risk olarak 2018’de yer alıyor. Fransız şirket Coface, ekonomide yaşanan belirsizliklerin özellikle siyasi risklerden kaynaklandığını savunuyor. İran, Lübnan, Rusya, Cezayir, Brezilya ve Meksika ülkelerinde yaşanan siyasi çalkantılara değinen Coface, bu ülkelerde yaşanan siyasi gerilimler sebebi ile ekonomide beklenmedik değişimler yaşanabileceğini dile getirdi.

Petrol fiyatlarına da değinen şirket, Suudi Arabistan’da petrol çıkartım oranlarının düşmesi ile fiyatlarda dengesizlik meydana geldiğini ifade etti.