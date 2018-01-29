Morgan Stanley’den Lira Alın Yorumu
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Morgan Stanley’den Lira Alın Yorumu


Morgan Stanley’den Lira Alın Yorumu
Morgan Stanley’den Lira Alın Yorumu Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-29 Saat: 20:26:48
Anasayfa Yatırım Morgan Stanley’den Lira Alın Yorumu

Yatırımcılara Türk lirası alın önerisinde bulunan Morgan Stanley, Euro ve Dolar karşısında lira alımı yapmanın avantaj yarattığını ifade eden açıklamalarda bulundu.

Döviz sepeti karşısında yatırımcılara Türk lirası alın önerisinde bulunan Morgan Stanley, Euro ve Dolar karşısında lira alımı yapmanın avantaj yarattığını ifade eden açıklamalarda bulundu.

Ünlü banka Morgan Stanley yapmış olduğu açıklamadan ve epet kur hedefini 3.95 olarak belirledikten sonra haftanın en yüksek seviyesi olan kur oranına sahip oldu. Kazançlarını yükselten ve kur sepeti oranını yüzde 0,6 arttıran banka 4.2342 ile rekor kur oranı seviyesine ulaşmış oldu.

Banka tarafından yapılan açıklamalara göre Türk lirasının göreceli olarak ucuz olduğu ifade edildi. Yatırımcılara Dolar ve Euro karşısında ucuzlayan Türk lirasına yönelmeleri gerektiği hakkında önerilerde bulunan bankanın bu yorumlarına ek olarak Hans Redeker de bazı açıklamalarda bulundu.

Türk Lirası Göreceli Olarak Ucuz

Hans Redeker, kur oranlarında yaşanan dengesizliklere rağmen Türk lirasının göreceli olarak ucuz olduğunu ifade ederken, bu dengesizliklerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıklayacağı Enflasyon Raporu ile son bulacağını ön gören açıklamalarda bulundu.

Morgan Stanley ve Hans Redeker, Türkiye’de yaşanan enflasyonun endişe yarattığına dikkat çekti. Enflasyon sebebi ile kur oranlarında yaşanan dengesizliğin kısa vadede son bulacağı ifade edildi. Önümüzdeki Salı günü açıklanacak olan Enflasyon Raporu ile birlikte Türk lirasının daha da ucuzlayacağını savunan banka, yatırımcıların Türk lirasına yönelmesi gerektiğini savundu.

Açıklanacak Enflasyon Raporu sonrasında, Türkiye’de sıkı bir para politikasının uygulanacağını dile getiren Morgan Stanley Bankası, Euro ve Dolar karşısında Türk lirasının değer kaybedeceğini de ifadelerine ekledi. Göreceli olarak ucuz olan Türk lirasına karşı kur dengesizliklerinin baz alınmaması gerektiğini de açıklamalarına ekledi. 

Morgan Stanley Hans Redeker Euro Dolar
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