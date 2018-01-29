Goldman Sachs ekonomistleri tarafından, düzenlenen Federal Piyasa Açık Komitesi toplantısı sonrasında FED hakkında tahminlerde bulunulan bir rapor yayınlandı. Önümüzdeki Çarşamba günü FED tarafından açıklanacak olan faiz oranları hakkında yorumlarda bulunan Goldman Sachs raporunda FED’in iyimser bir tutum sergilemesinin beklendiği ifade ediliyor.

Janet Yellen başkanlığında gerçekleşecek olan FED toplantısı için hazırlanan rapor içerisinde politikanın ekonomik riskler konusunda ve bu risklerin dengesinde önemli bir etkiye sahip olacağı ifade ediliyor. Politika dilinin şahinleşeceğini ifade eden raporda, FED’in faiz oranlarında iyimser bir tutum izlemesi gerektiği savunuluyor.

Enflasyonun hedeflenen oranın altında kalması ile birlikte son dönemde belirlenen döviz kurları ve piyasa değerlerinin sabitleştiğini ifade eden raporda, çekirdek enflasyonda gerçekleşen yükselişe dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor ve faiz oranları baz alınırken çekirdek enflasyona uygun hareket edilmesi hakkında raporda uyarılar bulunuyor.

Faiz Artışı Bekleniyor

Önümüzdeki Çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantıdan sonra FED tarafından Mart ayına kadar faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor. Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda faiz oranlarında beklenmedik artışlar yaşanacağı belirtiliyor.

FED tarafından 31 Ocak günü 2018 yılının ilk faiz oranlarının açıklanması ile birlikte faiz oranlarında artışa gidilirse bu yıl 3 defa faiz artışı yaşanmış olacak. En son 13 Aralık 2017 günü toplanan FED, 25 baz puan faiz artışında bulunmuştu. Bu yıl belirlenecek ve son defa toplanacak olan FED ve FED başkanlığında yer alan Janet Yellen tarafından yapılacak toplantı sonrasında faiz artışları sonrasında enflasyon oranında artış yaşanacağını savunan Goldman Sachs’ın tahminlerini tutturup tutturmayacağı ise merak konusu olarak kalıyor.