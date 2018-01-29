Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olan EBRD ile Peyman Kuruyemiş arasında 32 milyon Euro’ya kadar kredi sözleşmesi imzalandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın internet sitesi üzerinde yapmış olduğu açıklamaya göre söz konusu olan sözleşme içerisindeki kredi Peyman tarafından finansman amaçlı olarak kullanılacak. 32 milyon Euro’ya kadar kredi sözleşmesinde bulunan EBRD ve Peyman Kuruyemiş arasında yapılan sözleşmedeki kredi aynı zamanda refinansman amaçlı da kullanılacak.

Kuruyemiş sektöründe elde etmiş olduğu başarı ile yeni pazarlara açılmak isteyen ve hedef pazarlarda fabrika kurmak isteyen Peyman Kuruyemiş, temin edeceği bu krediyi fabrika kurulumunda kullanmak istediği finansman olarak değerlendirecek.

Peyman İki Yeni Pazara Giriş Yapıyor

32 milyon Euro’ya kadar kredi imkanının sunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra ilk açıklama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’den geldi. EBRD internet sitesi üzerinden Peyman Kuruyemiş ile yapmış oldukları sözleşmeyi, kredi miktarını ve sözleşme amacını paylaştı.

Peyman Kuruyemiş tarafından henüz bir açıklama yapılmasa da Peyman Kuruyemiş’in 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alıyor olması ve kuruyemiş sektöründe yakaladığı başarı ile yeni pazarlara giriş yapmak için hazırlanıyor olması biliniyordu. İki yeni pazara giriş yapacak olan ünlü sanayi kuruluşu için EBRD tarafından yapılan açıklamada hedef pazarlara giriş yapabilmek ve fabrika kurulumu sağlanabilmesinde destek olmak için “fabrika finansmanı” ibaresi dikkat çekiyor.

2016 yılında 110 milyon dolara satılan Peyman Kuruyemiş, özel sermaye fonu olan Bridgepoint tarafından alınmıştı. Peyman ile yapılan sözleşmenin uzun vadeli olduğunu da açıklayan EBRD, bu kredi ile Türk kuruyemişçiye sendikasyon kredisi vermiş oluyor.