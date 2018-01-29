Küresel piyasalar geçen hafta, doların diğer para birimleri karşısındaki düşüşü, gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki artış ve açıklanan firma bilançolarının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Ekonomistler, bu hafta FOMC'nin yarın başlayacak ve 2 gün sürecek toplantısı sonucu açıklanacak kararların ve güçlü veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici etki olacağını dile getirdi.

ABD'de geçen hafta açıklanan 2017 senesi dördüncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 2.6 oranında belirlenmesiyle beklentilerin aşağısında kaldı. Dayanıklı mal siparişleri ise beklentilerin üstünde çıktı. Pay piyasaları değer kaybı yaşayan dolardan aldığı destekle yeni rekorlar kırdı. Haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0.85 oranında, S&P 500 endeksi yüzde 1.18 oranında ve Nasdaq endeksi yüzde 1.28 oranında yükselerek şimdiye kadarki en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi. Dolar endeksi yüzde 0.36 oranında değer kaybı yaşayarak 3.89'un hemen üstünde dengelendi. Asya Ve Avrupa Piyasaları Dalgalı Seyir İzledi

Avrupa piyasalarında dolar karşısında değer kazanan euronun olumsuz etkilediği pay piyasaları, geçen hafta dalgalı bir seyir izledi. Haftalık olarak değer kaybı yaşayan Avrupa borsaları, geçen hafta Cuma günü İngiltere büyüme verilerinin tahminlerin üstünde gelmesinin ardından (yüzde 1.5) yükselişe geçti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0.31 oranında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.65 oranında ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.87 oranında yükseldi.

Yeni haftaya sınırlı olmasına karşın yükseliş eğilimiyle başlayan Asya borsaları, kapanış saatlerine doğru dalgalı bir seyir izledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.1 oranında değer artışı yaşarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.4 oranında değer kaybetti.