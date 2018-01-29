Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı!
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Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı!


Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı!
Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 22:23:13
Anasayfa Emlak Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı!

TCMB Konut Fiyat Endeksi, 2017 Kasım ayında aylık bazda yüzde 0.41 oranında yükseldi.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.48 oranında yükselerek 213,49'a ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin elde ettiği 2017 Kasım ayı konut fiyat endeksi verileri bildirildi. Türkiye'de bulunan konutlarda gözlemlenen özelliklerinin belirli zaman aralıklarında kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.48 oranında artarak 213.49 seviyesine yükseldi. 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 10.07 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2.58 oranında geriledi. 

HKF İstanbul'da Geriledi

3 büyük şehrin hedonik konut fiyat endekslerindeki değişimler incelendiğinde, geçen senenin Kasım ayında bir önceki aya kıyasla İstanbul'da yüzde 0.09 oranında gerilerken, Ankara ve İzmir'de ise sırayla yüzde 0.41 ve yüzde 1.44 oranında yükseldi. Endeks değerleri bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırayla yüzde 5.87 oranında, yüzde 7.16 oranında ve yüzde 19.51 oranında yükseldi. Kasım ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya kıyasla yüzde 0.41 oranında yükselerek 249.43'e ulaştı. KFE, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 11.33 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, aynı dönemde 2 bin 97.74 liraya ulaştı.  

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE), Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.43 oranında artarak 238.52'ye ulaştı. YKFE, Kasımda 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 11.18 oranında yükseldi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE), Kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.31 oranında yükselerek 243.17'ye ulaştı. YOKFE, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 10.55 oranında yükseldi. 

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