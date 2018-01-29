Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkmasının ardından iki sene sürecek geçiş dönemine yönelik koşulları belirledi. Brüksel’de gerçekleştirilen 27 AB üyesinin ve alakalı bakanların katılımda bulunduğu "Genel İşler Konseyi" toplantısında kısa sürede onaylanan kurallardan en dikkat çekicisi ise Brexit kararının ardından geçiş sürecinde İngiltere'de AB kurallarının uygulanacak olması. Buna ek olarak Londra yönetimi, bu süreçte AB kurumlarında ve karar mekanizmalarında hiç bir şekilde bulunmayacak.

Ortak paydada anlaşılan kurallar gereği İngiltere 2021 senesinden önce, AB'li ortaklarından izin almadan herhangi bir üçüncü ortakla ticari anlaşma imzalayamayacak. Toplantıda, AB üyesi ülkelerin bakanları, geçiş sürecinin 31 Aralık 2020 senesinde tamamlanması kararını aldı. Bir anlaşmazlık yaşandığında karar verici olarak AB Adalet Divanı'nın, Brexit'e destek verenleri huzursuz edeceği öngörülüyor. Bunun nedeni ise Brexit yanlılarının AB adalet sisteminin İngiliz yargısının egemenliğini ihlal ettiği olarak açıklandı. İki Ülke Arasındaki Ticari İlişkiler Konuşulacak

İngiltere ve AB Komisyonu Aralık ayında vatandaşlık hakları, AB'ye gerçekleştirilecek ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorunu gibi ana konularda müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmıştı. İngiltere ile AB arasında Brexit kararından sonra iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında konuşulacak müzakerelerin ikinci safhasına ilerleyen süreçte geçilmesi planlanıyor.