1990 senesinde 20 milyon dekar olan bakliyat ekim alanının yüzde 65 oranında azalarak 24 senenin ardından 7 milyon dekara gerilediğini belirten Tarım Ürünleri Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER ) Başkanı İsmet Aral, bakliyat üretiminin ise yüzde 41 oranında gerilediğine dikkat çekti. Bu ürünlerin üretiminin azalmasındaki en büyük nedenin 1994 senesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun bakliyat alım desteğini kesmesi olduğuna işaret eden Aral, İkinci etkenin ise Kanada ve ABD'nin bakliyat üretimini 1990'lı senelerde arttırmış olması olduğunu aktardı. Aral, Kanada'nın özellikle yeşil mercimekte dünyanın en iyi üreticisi olmayı başardığını belirtti.

Bakliyat sektörüne yönelik yapmış olduğu değerlendirmede PAKDER Başkanı İsmet Aral, sektörün talep ve ihtiyaçlarından bahsetti. Milli proje olan "Havza Modeli"nin kısa süre içinde faaliyete geçirilmesinin önemine işaret eden Aral, bu modelin bakliyat üretiminin artışına hız kazandıracağını dile getirdi. Sektör için en kritik konunun üretim olduğuna değinen Aral, yürütülen çalışmalar sonucunda ülkenin kendine yetecek kadar üretim gerçekleştirilebileceğini ve ihracat artışını sağlayacağını ifade etti. Aral, Bakliyat-Pirinç yurt içi pazarda sektör büyüklüğünün 2017 senesi sonunda 5 milyar lira bakliyat ve 3 milyar lira pirinç olmak üzere toplam 8 milyar lira tutarında büyüklüğe ulaşacağını öngördüğünü aktardı.