Bakliyat Üretimi 2 Milyon Tona Çıkmalı
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Bakliyat Üretimi 2 Milyon Tona Çıkmalı


Bakliyat Üretimi 2 Milyon Tona Çıkmalı
Bakliyat Üretimi 2 Milyon Tona Çıkmalı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 23:11:22
Anasayfa Eko Gündem Bakliyat Üretimi 2 Milyon Tona Çıkmalı

Aral, 1990 senesinde 20 milyon dekar olan bakliyat ekim arazisinin yüzde 65 oranında azalarak 24 senenin ardından 7 milyon dekara gerilediğini bildirdi.

1990 senesinde 20 milyon dekar olan bakliyat ekim alanının yüzde 65 oranında azalarak 24 senenin ardından 7 milyon dekara gerilediğini belirten Tarım Ürünleri Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER ) Başkanı İsmet Aral, bakliyat üretiminin ise yüzde 41 oranında gerilediğine dikkat çekti. Bu ürünlerin üretiminin azalmasındaki en büyük nedenin 1994 senesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun bakliyat alım desteğini kesmesi olduğuna işaret eden Aral, İkinci etkenin ise Kanada ve ABD'nin bakliyat üretimini 1990'lı senelerde arttırmış olması olduğunu aktardı. Aral, Kanada'nın özellikle yeşil mercimekte dünyanın en iyi üreticisi olmayı başardığını belirtti. 

Sektörün Üretimi Eski Günlerine Dönmeli

Bakliyat sektörüne yönelik yapmış olduğu değerlendirmede PAKDER Başkanı İsmet Aral, sektörün talep ve ihtiyaçlarından bahsetti. Milli proje olan "Havza Modeli"nin kısa süre içinde faaliyete geçirilmesinin önemine işaret eden Aral, bu modelin bakliyat üretiminin artışına hız kazandıracağını dile getirdi. Sektör için en kritik konunun üretim olduğuna değinen Aral, yürütülen çalışmalar sonucunda ülkenin kendine yetecek kadar üretim gerçekleştirilebileceğini ve ihracat artışını sağlayacağını ifade etti. Aral, Bakliyat-Pirinç yurt içi pazarda sektör büyüklüğünün 2017 senesi sonunda 5 milyar lira bakliyat ve 3 milyar lira pirinç olmak üzere toplam 8 milyar lira tutarında büyüklüğe ulaşacağını öngördüğünü aktardı. 

2017 senesinde nohut üretiminin azaldığını bildiren Aral, iklim ve sezonun kurak geçmesi nedeniyle büyüme veriminin sağlanamadığını aktardı. Bakliyat üretiminin senelik bazda 2 milyon tona çıkmasının gerekliliğine dikkat çeken Aral, zaman geçtikçe üretimi azalan bakliyatın üretiminin arttırılması gerektiğini vurguladı. 

Hububat Bakliyat Ekim Arazisi PAKDER İsmet Aral Havza Modeli
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