Bu sene hedeflerinin en az 10 milyon lira tutarında ihracat gerçekleştirmek olduğunu belirten Fabrika Kainat Su Ürünleri İşletme, Depolama ve Soğuk Hava Tesisi Fabrikası Müdürü Murat Şeker, bölgedeki en büyük balık dondurma, işleme ve ihracat merkezi oldu. AB'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesiyle, fabrikanın yapım ve makine- teçhizat giderlerinin yüzde 50'lik kısmı hibe olarak verildi. Proje ve fabrikaya dair bilgilendirme yapan Kainat Su Ürünleri ortağı Bekir Bakırcı, bu projenin kırsal kalkınmayı destekleme Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Fabrikanın ihracat, transit ve yurt içi piyasa olmak üzere ticaret faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Bakırcı, projenin onaylanmasının ardından 4 ay içinde fabrikanın kurulduğunu, 6. ayda da hibenin alındığını anlattı. Fabrika İhracatını 2 Katına Çıkaracak

Mersin'de fabrika açılmadan önce dondurulmuş ürün ticaretinin yapıldığını fakat ihracatın İzmir gibi şehirlerde balıklar işlendikten sonra yapıldığını anımsatan Fabrika Müdürü Murat Şeker, fabrikanın kurulduğu ilk zamanlar alım ve satım yaptığını, sonrasında alım, işleme, paketleme ve gönderime başladıklarını aktardı. 2017 senesinde 5 milyon lira tutarında ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Şeker, 2016 senesine kıyasla bu tutarın en az 5 kat geçildiğini belirtti. Bu sene ise 2017 senesinde yapılan ihracatın 2 katına çıkartılmasını hedeflediklerine değinen Şeker, transit ticaretlerinin 20 milyon lira civarında gerçekleşeceğini bildirdi.