Su Ürünlerinin İhracatından Ekonomiye 10 Milyonluk Katkı
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Su Ürünlerinin İhracatından Ekonomiye 10 Milyonluk Katkı


Su Ürünlerinin İhracatından Ekonomiye 10 Milyonluk Katkı
Su Ürünlerinin İhracatından Ekonomiye 10 Milyonluk Katkı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 23:40:38
Anasayfa İthalat&İhracat Su Ürünlerinin İhracatından Ekonomiye 10 Milyonluk Katkı

AB'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi sayesinde yüzde 50 hibe alarak Mersin'de açılan su ürünleri işletme, depolama ve soğuk hava tesisi Kainat Su Ürünleri, Çukurova'daki en büyük balık dondurma, işleme ve ihracat merkezi haline geldi.

Bu sene hedeflerinin en az 10 milyon lira tutarında ihracat gerçekleştirmek olduğunu belirten Fabrika Kainat Su Ürünleri İşletme, Depolama ve Soğuk Hava Tesisi Fabrikası Müdürü Murat Şeker, bölgedeki en büyük balık dondurma, işleme ve ihracat merkezi oldu. AB'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesiyle, fabrikanın yapım ve makine- teçhizat giderlerinin yüzde 50'lik kısmı hibe olarak verildi. Proje ve fabrikaya dair bilgilendirme yapan Kainat Su Ürünleri ortağı Bekir Bakırcı, bu projenin kırsal kalkınmayı destekleme Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Fabrikanın ihracat, transit ve yurt içi piyasa olmak üzere ticaret faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Bakırcı, projenin onaylanmasının ardından 4 ay içinde fabrikanın kurulduğunu, 6. ayda da hibenin alındığını anlattı. 

Fabrika İhracatını 2 Katına Çıkaracak

Mersin'de fabrika açılmadan önce dondurulmuş ürün ticaretinin yapıldığını fakat ihracatın İzmir gibi şehirlerde balıklar işlendikten sonra yapıldığını anımsatan Fabrika Müdürü Murat Şeker, fabrikanın kurulduğu ilk zamanlar alım ve satım yaptığını, sonrasında alım, işleme, paketleme ve gönderime başladıklarını aktardı. 2017 senesinde 5 milyon lira tutarında ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Şeker, 2016 senesine kıyasla bu tutarın en az 5 kat geçildiğini belirtti. Bu sene ise 2017 senesinde yapılan ihracatın 2 katına çıkartılmasını hedeflediklerine değinen Şeker, transit ticaretlerinin 20 milyon lira civarında gerçekleşeceğini bildirdi. 

Projenin onaylanmasının ardından yapım aşamasına geçildiğini ve makine ikmal anlamında kontrollere başlandığını anlatan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü’nden Ali Mete, kontrollerden sonra yapılan işin yüzde 50'sinin hibe olarak verildiğini aktardı. Projenin yüzde 50'lik bölümünün bu destek kapsamında ödendiğini bildiren Mete, projenin üst limit olan 1 milyon 250 Euro'nun tümünün kullanıldığına dikkat çekti. 

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