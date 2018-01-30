Küresel anlamda doların yeniden değer kazanmaya başlaması ve ABD’de faizlerin yükselişe geçmesi Türk Lirasının gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte değer kaybetmesine neden oldu. Bir müddettir 3,75 seviyesinde olan dolar kuru yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi ve 3i79 liraya kadar yükseldi.

Borsa İstanbul’da dün rekor tazelenen bir gün yaşandı. BIST100 Endeksi yüzde 0,12 yükseliş ile kapanış rekorunu tazeledi ve 120 bin 845 puana ulaştı.

Bugün yılın ilk enflasyon raporu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Saat 10.30’da gerçekleştirilecek açıklamayı TCMB Başkanı Murat Çetinkaya gerçekleştirecek. Ekonomi uzmanları enflasyon raporu kadar Çetinkaya’nın ekonomi politikası konusunda vereceği mesajları da önemle bekliyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7933’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7949 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6987 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6963 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2372 seviyesinde haftaya başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 2 düşerek 10 bin 975 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum yüzde 3 düşerek bin 170 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,85 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,81 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.