Emirates NBD, Denizbank Hisseleri İle İlgili Sberbank İle Görüşüyor
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Emirates NBD, Denizbank Hisseleri İle İlgili Sberbank İle Görüşüyor


Emirates NBD, Denizbank Hisseleri İle İlgili Sberbank İle Görüşüyor
Emirates NBD, Denizbank Hisseleri İle İlgili Sberbank İle Görüşüyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-30 Saat: 08:58:47
Anasayfa Bankalar Emirates NBD, Denizbank Hisseleri İle İlgili Sberbank İle Görüşüyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankalarından olan Emirates NBD, Denizbank’ın satın alma işlemleri için Sberbank ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Türkiye’nin en önemli bankaları arasında yer alan ve geçtiğimiz yıllarda Rusya’nın en büyük bankası Sberbank tarafından satın alınan Denizbank yeniden el değiştirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili Emirates NBD tarafından yapılan açıklamada bankanın alımı ile ilgili SBerbank ile görüşmelere başladıkları açıklandı.

Kamu Aydınlatma Platformunda Yayınlandı

Benzer bir açıklama bugün Denizbank tarafından da Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderildi. KAP’ta yayınlanan bilgiye göre Sberbank of Russia (Sberbank), Denizbank A.Ş.'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladı.

Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olmakla beraber sürecin nasıl sonlanacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili yaşanabilecek yeni gelişmelerin yine benzer şekilde duyurulacağı da açıklamada yer alan bilgiler arasındaydı.

Talipler Arasında Çin ve Körfez Var

Haber ajanslarından alınan bilgiye göre Sberbank’ın Denizbank’ı satışa çıkaracağını açıklamasının ardından bankaya çok sayıda talip çıktı. Bu taliplerin büyük çoğunluğu Körfez ülkelerinin bankaları olurken bir kısmı da Çin bankalarıydı. Sberbank Denizbank’ın yüzde 99,85 oranındaki hissesine sahip. Aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük dokuzuncu bankası olan Denizbank 2012 yılında Dexia SA tarafından Sberbank’a satılmış ve o günden itibaren başarılı bir şekilde idare edilmişti. 

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