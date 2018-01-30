Rusya’da borsa işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Moskova Borsası tarafından gerçekleştirilen açıklamada Türk Lirası ile işlem yapmaya başlanıldığı ve ilk günden 1,5 milyon ruble değerinde işlem gerçekleştirildiği açıklandı.

Yeni Fırsatlar Sağlanıyor

Moskova Borsası Para ve Forex Piyasaları Genel Müdürü İgor Mariç tarafından gerçekleştirilen açıklamada forex piyasasına yönelik araçların genişletilmesinin, Rusya ile Türkiye arasındaki dış ticaret faaliyetlerine katılan bankaların müşterilerinin ve yatırım şirketleri için yeni fırsatlar sağladığına işaret edildi. Son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin oldukça büyümesi ve Türk Lirası ile ticaret konusunda iki tarafın uzlaşma sağlaması nedeni ile bölgede bu tarz alışverişlerin artmasının da bu konuda önemli bir etken olduğunu dile getiren Mariç, Rus rublesi ve Türk Lirası ile doğrudan yapılan alımların daha da geliştirilmesinin yeni fırsatları ortaya çıkardığını belirtti.

Dış Ticaret Hacmi Yüzde 40 Arttı

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2017 yılında yüzde 40 artış göstererek 20 milyar doları geçtiğini ifade eden Mariç karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi için Moskova Borsasında Türk Lirasına yer verilmesinin önemli bir konu olduğunu belirtti.

Hali hazırda Moskova Borsasında avro, dolar, İngiliz Sterlini, İsviçre frankı, Çin yuanı, Hong Kong doları, Kazak tengesi ve Belarus rublesi üzerinden işlem yapılabiliyor. Yakın bir tarihte sistemlerine Japon yenini de ekleyen Borsa yetkilileri bu alanda sürekli yeni gelişmelere sistemlerini açtıklarını belirterek ticareti desteklemek için önemli adımlar atıyor.