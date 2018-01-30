Güvenilen Yolculara Pasaport Sorulmayacak
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Güvenilen Yolculara Pasaport Sorulmayacak


Güvenilen Yolculara Pasaport Sorulmayacak
Güvenilen Yolculara Pasaport Sorulmayacak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-30 Saat: 09:37:33
Anasayfa Eko Gündem Güvenilen Yolculara Pasaport Sorulmayacak

Dünya Ekonomik Forumunda tartışılan teknolojilerden biri olan Dijital Kimlik Projesi ile tanınan ve güvenilen yolcuların pasaportuz ve vizesiz yolculuk yapması mümkün olacak.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) birçok ülke yetkilisi ve firmanın katılımı ile gerçekleştirildi. Üst düzey yetkililer ve profesyonellerin katıldığı forumda dünyayı meşgul etmekte olan birçok konu masaya yatırıldı.

Ekonomiden siyasete, eğitimden sağlığa kadar çok sayıda mevzunun tartışıldığı bu forumda elbette teknoloji de önemli bir gündem maddesiydi. Özellikle blockchain, yapay zeka, sürücüsüz otomobiller, aklıllı şehir yapılanmaları gibi konuların yanı sıra değinilen bir konu da büyük bir öneme sahip.

Dijital Kimlik ve Pasaportsuz Yolculuk Projesi

Forumda tartışılan en ilginç konular arasında kişilerin dijital kimliklerini telefonlarında taşımaları ve pasaport ve kimlik gibi verilerin yerine bu dijital kimliklerin kullanılmasıydı. Bu konunun hayata geçirilebilmesi için şu anda gerekli tüm teknolojiye sahip olduğumuzu belirten uzmanlar pasaport ve kimlik belgelerinin zamanının dolduğunu dile getiriyor.

Başta retina, dna, parmak izi ve damar yapısı gibi bilgiler ile birlikte, ekonomik durum, adli sicil, iş hayatı gibi yüzlerce bilginin dijitalleştirilerek anında paylaşılabilir hale geleceği bu teknoloji büyük bir öneme sahip olabilir.

Tamamen Şeffaf Bir Toplum Sağlayacak

Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar kişilerin devletleri tarafından sağlanan uygulamalar aracılığı ile biyometrik bilgilerinin de bulunduğu bir dijital kimlik oluşturabileceğini, bu kimliğin blockchain teknolojisi yardımı ile onaylanarak talep eden tüm kuruluşlar ile kısa sürede paylaşılabileceğini belirtti. Kişilerin yolculuk planlarını gerçekleştirirken gidecekleri adres ile birlikte kendisine ait bilgileri bu dijital kimlik üzerinden paylaşarak bir risk profili oluşturulmasını sağlayacağını dile getiren uzmanlar, risk profili uygun olan kullanıcıların herhangi bir pasaport kontrolünden geçmeden işlemlerini hızla gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. 

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