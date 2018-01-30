Getir Cirosu 100 Milyon Lirayı Aştı
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Getir Cirosu 100 Milyon Lirayı Aştı


Getir Cirosu 100 Milyon Lirayı Aştı
Getir Cirosu 100 Milyon Lirayı Aştı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-30 Saat: 09:50:54
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Getir, İstanbul genelinde toplamda 560 bin İstanbullunun bugüne değin 3 milyon siparişini ortalama 10 dakikada adresine teslim etti.

Türkiye’nin en önemli startup projeleri arasında yer alan Getir uygulaması, toplamda bine yakın ürünü ortalama 10 dakikalık bir süre içerisinde kullanıcılara ulaştırarak 2017 senesinde 5 kat büyüme elde etti. Firmanın kurucusu Nazım Salur zamanla yarışmakta olan İstanbul insanının bugüne kadar toplamda 3 milyon defa sipariş verdiği Getir uygulamasının yıllık cirosunun 100 milyon lirayı aştığını belirtti. Hali hazırda bünyesinde 1000 kişiyi istihdam eden proje 2018 yılında 4 kat daha büyüyerek 4 bin kişiye iş istihdamı sağlamayı planlıyor.

Daha Önce Yapılmamışı Yaptık

Dünya genelinde hiçbir ülkede daha önce yapılmamış bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten kurucu Nazım Salur, kurdukları sistemin moto kuryelerin hızına bağlı olmadan kullanıcıya 10 dakika içerisinde ulaşılmasını sağladığını belirtti. Tamamen yerli bir uygulama olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını dile getiren Salur, teknolojinin gençlerle birlikte keşfedilecek ve büyük kazanımlar elde edilecek bir alan olduğunun da altını çizdi.

Çalışanlarına İş Sahibi Olma Olanağı Veriyor

Dağıtım merkezi sistemi ile toplamda 62 merkeze sahip olduklarını belirten Salur, bayilik sistemini hayata geçirdiklerini belirterek bu konuda önceliği de mevcut çalışanlarına verdiklerini belirtti. Kadrolu çalışanların kendi işinin patronu konumuna yükseldiğini belirten Salur şu anda 400’ün üzerinde motosiklet ve 200’den fazla otomobil ile İstanbul’un yüzde 93’lük bir kısmına hizmet verebildiklerini de sözlerine ekledi.

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