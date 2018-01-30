Dünyanın en zengin insanları listesinin tepesini yıllardır işgal eden Microsoft firmasının sahibi Bill Gates’ten oldukça ilginç bir yatırım haberi geldi. Eşi Melinda Gates ile birlikte yürüttükleri Bill & Melinda Gates Vakfı ile özellikle Afrika kıtasında yaşanan açlık ve sağlık sorunlarına çözüm bulmak için yıllardır çok büyük oranlarda yardımlar gerçekleştiren ünlü isim kıtadaki açlık sorununun çözülmesi amacı ile şimdi de doğru inek türünü elde etmeye çalışıyor. Bu bölgedeki yoksulluğun giderilebilmesinin en önemli yönteminin tarım ve hayvancılığı geliştirmek olduğunu düşünen Gates, süper inek projesi ile bu alanda önemli bir çalışmaya imza atacak.

İki İnek Cinsinin DNA’ları Nakledilecek

Süper inek projesi genel olarak günlük 19 litre süt üretebilen İngiliz ineklerinin DNA’larının Afrika ineklerine nakledilmesi üzerinden gerçekleştirilecek. Afrika inekleri günde sadece 2 litre süt verebiliyor ancak bu hayvanlar zor hava ve iklim koşullarına daha dayanıklı. Ayrıca daha az beslenerek yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. İngiliz inekleri ise her ne kadar daha fazla süt verebiliyor olsalar da günlük yiyecek tüketimleri daha fazla olduğu gibi hava koşullarından da kolaylıkla etkileniyor.

İki inek cinsinin DNA’ları bir araya getirilerek bir süper inek oluşturmayı planlayan projede amaç Afrika ineklerinin verimini 5-6 kat artırabilmek. Bu sayede bir inekten günlük en az 10 litre civarında süt sağımı gerçekleştirilebilir. Bu da Afrika’daki insanların açlıkla mücadelesinde önemli bir aşama olacaktır.