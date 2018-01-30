Siber Riskler Şirketlerin Korkulu Rüyası Oldu
Advert Advert Advert


Siber Riskler Şirketlerin Korkulu Rüyası Oldu


Siber Riskler Şirketlerin Korkulu Rüyası Oldu
Siber Riskler Şirketlerin Korkulu Rüyası Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 10:12:44
Anasayfa Şirketler Siber Riskler Şirketlerin Korkulu Rüyası Oldu

Bitdefender tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından şirketlerin büyük bir kısmı siber tehlikelere karşı savunmasızken sadece yüzde 28'lik kısmın hazır olduğu açıklandı.

Nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut tabanlı sistemler, makine öğrenimi ve diğer teknolojilerin iş süreçlerine daha fazla dahil olmasıyla birlikte dijital ekonominin getirdiği fırsatların yanı sıra riskler de peş peşe büyüyor. KPMG tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki CEO’ların sadece %28’i şirketlerinin siber risklere hazır olduğunu düşünüyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs iş süreçlerindeki teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışan Türk şirketlerini siber risklere karşı uyarıyor.

KPMG tarafından gerçekleştirilen Küresel CEO Araştırması’nda bu yıl Türkiye’deki CEO’lar da yer aldı. Araştırmaya göre, siber güvenlik, küresel CEO’lar için artık kritik önemde görülmese de Türkiye’de yöneticilerin risk ajandasında ilk 3’teki yerini koruyor. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, gün geçtikçe daha fazla dijitalleşen şirketlerin siber riskleri göz ardı etmemeleri gerektiğini belirtirken bir siber saldırının şirket faaliyetlerini aksatabileceğini, itibar ve gelir kaybına neden olabileceğini ve müşteri sadakatini azaltabileceğini vurguluyor.

KPMG’nin gerçekleştirdiği Küresel CEO Araştırması’nın Türkiye sonuçlarına göre, CEO’ların endişe duyduğu riskler arasında birinci sırada %36 ile yeni gelişen teknoloji riski, ikinci sırada %28 ile operasyonel ve stratejik risk, üçüncü sırada ise %24 ile siber güvenlik riski yer alıyor. Risk ajandasında yer alan her bir konunun bir de siber boyutu olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Araştırmaya katılan CEO’ların %80’inine göre siber risklerle başa çıkmada en büyük zorluk insan sermayesi olarak öne çıkıyor.

Türk CEO’lar Şirketlerini Siber Saldırılara Karşı Yetersiz Görüyor

2016 senesindeki küresel sonuçlarda CEO’ların %25’i şirketlerini siber saldırılara karşı tamamen hazır hissederken, 2017’de bu oranın %42’ye yükseldiği görülüyor. Türkiye’de ise siber güvenliğin önemi bilinmesine karşın gerekli önemler alınmadığı için CEO’ların sadece %28’i şirketlerinin siber tehditlere tamamen hazırlıklı olduğunu düşünüyor. CEO’ların %92’si siber güvenliğe yatırım yapmayı planlarken, 4’te 3’ünden fazlası siber güvenliğe yatırım yapmayı maliyet olarak değil yeni gelir akışları sağlamak ve inovasyon için bir fırsat olarak görüyor.

Siber Güvenlik Konusunda CEO’lar Ne Yapmalı?

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’ün, şirketlerini siber saldırılardan korumak isteyen yöneticilere tavsiyeleri ise şöyle;

• Güvenlik politikası planı oluşturularak herhangi bir saldırı olmadan önce ve olması durumunda neler yapılacağı yönetim kurulu ile kararlaştırılmalı.

• Kritik verilerin korunması ve felaket senaryolarına karşı önlemler alınmalı ve bu doğrultuda alternatifli birkaç yedekleme çözümü yöntemi uygulanmalı.

• Çalışanlar ile kişisel ve kurumsal verilerin korunması üzerine hukuksal sınırların belirlenmesi için önlemler alınmalı ve güvenlik politikası çerçevesince eğitimleri mutlaka sağlanmalı.

• Eğer bir virüs şirket ağına erişirse, çalışanları bilgilendirecek bir iletişim stratejisi geliştirilmeli.

• Giriş seviyesinde firewall güvenlik çözümleri kullanılmalı. Sisteme dahil edilen tüm PC ve mobil cihazların uç nokta güvenlik çözümleri ile güvenliği sağlanmalı.

• Belli dönemlerde sızma testleri ile sistemde bulunan açıklar saptanıp gerekli önlemler alınmalı.

• Tüm cihazlar için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişimlerini tespit edip engelleyecek akıllı bir güvenlik çözümü edinilmeli.

bitdefender ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
30.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira? Gram Altın Ne Kadar Oldu? En Güncel Altın Fiyatları!
30.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira? Gram Altın Ne Kadar Oldu? En Güncel Altın Fiyatları!