Little Caesars Büyümeye Devam Ediyor
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Little Caesars Büyümeye Devam Ediyor


Little Caesars Büyümeye Devam Ediyor
Little Caesars Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 10:15:57
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Little Caesars tarafından büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul Esenyurt bölgesinde yeni bir şube açıldığı belirtildi.

Yenilikçi pizzaları ve kampanyalarıyla fark yaratan Little Caesars Pizza, İstanbul’un Esenyurt ilçesi şubesinin açılışını 25 Ocak Perşembe günü yaptı. Akışkan ev yapımı sufle, enfes soslu tavuk kanatları, özel lezzet sucuk ekmek gibi yan ürünleri, Gel-Al fırsatları ve cazip kampanyalarıyla da adından söz ettiren Little Caesars Pizza, artık Esenyurt’ta da pizza severlerle buluşmaya devam edecek.

Little Caesars Pizza’nın ayrıcalıklı lezzetleri için Little Caesars Esenyurt şubesine Zafer Mah. Doğan Araslı Bulvarı, Özyurtlar N Cadde, No: 99/97 Dükkan No:3 Esenyurt/İstanbul adresinden ya da 0 (212) 939 20 90 numaralı telefondan ulaşabilir; www.littlecaesars.com.tr web sitesi ve 444 52 44 numaralı telefonla sipariş hattından sipariş verebilirsiniz

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