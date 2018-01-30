Apple’ın Piyasa Değeri Bir Haberle 22 Milyar Dolar Düştü
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Apple’ın Piyasa Değeri Bir Haberle 22 Milyar Dolar Düştü


Apple’ın Piyasa Değeri Bir Haberle 22 Milyar Dolar Düştü
Apple’ın Piyasa Değeri Bir Haberle 22 Milyar Dolar Düştü Hatice Demir - Tarih: 2018-01-30 Saat: 10:21:16
Anasayfa Eko Gündem Apple’ın Piyasa Değeri Bir Haberle 22 Milyar Dolar Düştü

Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, iPhone X modelinin üretiminde kısıntıya gideceği iddiası nedeni ile dün 22 milyar dolar değer kaybetti.

Global anlamda piyasa değeri en yüksek şirket olan Apple, son çıkardığı iPhone X modelinin satışının yavaşlaması nedeni ile üretimini azaltacağı yönündeki söylenti sebebi ile 22 milyar dolar değer kaybetti. Cuma günü New York borsasında 171,50 dolardan işlem gören Apple hisseleri, pazartesi gününe yüzde 2,6 kayıp ile 167,07 dolardan başladı. Bu durum firmanın 880 milyar dolar seviyesinde olan piyasa değerinin 858 dolara gerilemesine neden oldu.

Haftalık Kayıp 58 Milyar Dolar

Apple hisseleri son bir haftada yüzde 6,4 değer kaybetti. Firmanın haftalık anlamda değeri de toplamda 58 milyar dolar azalmış oldu.

Bir Japon gazetesinde yayımlanan haberde Apple’ın 2018 yılının Ocak-Mart ayları döneminde iPhone X model telefonun üretimini yarı yarıya azaltarak 20 milyona indireceği iddia edilmişti. İlgili haberde yılbaşı tatili döneminin geçmesinin ardından ABD, Çin ve Avrupa genelinde iPhone X modeline olan talebin düştüğü ve bu ülkelerde Kasım-Aralık döneminde yakalanan satış hacminin azaldığı öne sürüldü.

Apple firmasından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Firmanın hisseleri bir miktar toparlanarak 167,96 dolara yükselirken şirketin piyasa değeri de 862 milyar dolar seviyesine yükseldi. Apple iPhone X model telefonlarını ABD’de vergiler hariç 999 Dolardan (3 bin 780 TL) satıyor. Ülkemizde bu model telefonun fiyatı ise 5 bin lira seviyesinde.

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