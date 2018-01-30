Kediler İçin Isı Yalıtımlı Evler Tasarlanıyor
Advert Advert Advert


Kediler İçin Isı Yalıtımlı Evler Tasarlanıyor


Kediler İçin Isı Yalıtımlı Evler Tasarlanıyor
Kediler İçin Isı Yalıtımlı Evler Tasarlanıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 10:18:21
Anasayfa Şirketler Kediler İçin Isı Yalıtımlı Evler Tasarlanıyor

Austrotherm tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kedi evleri tasarlanıyor. Bu evlerin ısı yalıtımlı olması kedilerin üşümesini engelliyor.

Avrupa’nın en önemli inşaat malzemesi üretici gruplarından biri olan, ısı yalıtım ürünleri alanında 60 yıldır faaliyet gösteren Austrotherm, mantolama özelinde sunduğu faydayı bu sefer kediler için harekete geçirdi.


Türkiye’nin İlk Isı Yalıtımlı Kedi Evi

Binaların ısı yalıtımları konusunda çalışırken, bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmayan Austrotherm‘Isı Yalıtımlı Kedi Evleri’ projesiyle sokak kedilerine özel sıcacık evler üretti.

Başlattıkları sosyal sorumluluk kampanyası ile ilgili Austrotherm Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Tolga Celayer, “Dünyada 60, Türkiye’de de 10 yıldır üretim ve faaliyette bulunan, geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile maksimum fayda sağlamaya odaklanmış bir marka olarak, sunduğumuz faydayı farklı alanlara da taşıyoruz. Bu soğuk kış günlerinde sokaktaki kediler üşümesin diye hazırladığımız, EPS ısı yalıtım levhalarını kullanarak ürettiğimiz, binalarda olduğu gibi mantaloması yapılmış bu evler, onları soğuktan, kardan, yağmurdan koruyacak. Her yıl daha da büyüyen projemize hayvanseverlerin ilgisi çok büyük. Onların desteği ile daha fazla kediyi, en iyi şekilde mantolaması yapılmış, Türkiye’nin ilk ısı yalıtımlı sıcacık kedi evleri ile buluşturuyoruz” dedi.

Çek, Paylaş. Daha Fazla Kedi, Sıcak Evi ile Buluşsun

Marka tarafından evlerin farklı semtlere yerleştirdiği projede, hayvanseverler de evlerin daha fazla sokak kedisi ile buluşmasına destek oluyor. Sosyal medyada da büyük yankı bulan kampanyada, “Isı Yalıtımlı Kedi Ev”lerinden edinmek isteyen hayvanseverlerin, Austrotherm Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmesi ve Instagram’da #herkedininbireviolsun hashtag’i ile kedili bir selfie’lerini paylaşmaları yeterli oluyor. Her hafta tekrar edecek olan kampanyanın detayları, katılım ve kazanma koşulları markanın sosyal medya hesaplarında detayları ile yer alıyor.

Isı yalıtımlı kedi evleri sahipleri ile Etkin Dağıtım’ın desteği ile özenli ve hızlı bir şekilde buluşuyor.

kedi evi ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
30.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira? Gram Altın Ne Kadar Oldu? En Güncel Altın Fiyatları!
30.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira? Gram Altın Ne Kadar Oldu? En Güncel Altın Fiyatları!