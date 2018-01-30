Altın piyasası 30 Ocak 2018 tarihine yatırımcısını sevindirerek başladı. Güncel altın fiyatlarında son durum! Gram altının satış fiyatı! Çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altın yatırımcıları dikkat! Altın piyasasında son dakika gelişmeler haberimizde…

En Güvenli Liman Altın! Yatırımcının Vazgeçilmezi

Türkiye’de yatırım denince ilk akla gelenlerden olan altın, en güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Yatırımcının uzun vadede yüzünü hep güldüren altın, 2018 yılına da iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sene ise yatırımcıya ciddi kazançlar sağladı. Piyasa uzmanlarına göre altındaki yükseliş trendi bu yılda devam edecek.

Bir taraftan tüm bu gelişmeler yaşanırken diğer tarafta yatırımını altına yapacak veya yapmış olan yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 30 Ocak 2018 yani bugün altın fiyatları ne? İşte bu sorunun cevabı…

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Altın yatırımcısının çeyrek altına olan ilgisi devam ediyor. Çeyrek altında bugünün alış fiyatı 261 lira 63 kuruş oldu. Satış fiyatınınsa 273 lira 66 kuruş olduğu görüldü.

Bilindiği üzere yarım altın da yatırımcının gözdeleri arasında bulunuyor. Yarım altın fiyatı bugün alışta 523 lira 99 kuruş olurken, satış fiyatı 543 lira 33 kuruşa alıcı buluyor.

Gram altın şu dakikalarda alışta 159 lira 63 kuruştan işlem görüyor. Gram altının satış fiyatı ise 166 lira 15 kuruş.

Cumhuriyet altını da yatırımcının ilgisini çekenler arasında ilk sıralarda yer alanlardan! Şu anlarda cumhuriyet altını alışta bin 99 lira! Bin 101 lira ise cumhuriyet altınının satış fiyatı olarak işlem görüyor.