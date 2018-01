Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.

Öncesinde sadece şubelerinden hizmet veren bankalar, günümüzde telefonlarımızda, iş yerlerimizde, evlerimiz ve daha çok sayıda yerde hizmet verir hale geldiler. Bankaların internet sitelerinden ATM'lerine, çağrı merkezi kanallarından mobil uygulamasına, internet bankacılığından sms ile kredi başvurusu yapmak artık mümkün.

Artık günümüzde herkes acil bireysel harcamalarını sms (mesaj) ile kredi başvurusu yaparak karşılayabilmektedirler.

SMS (Mesaj) ile kredi başvurusu nedir sorusunun yanıtı; banka şubelerine kadar gidip saatlerce sıra bekleyerek zaman harcamak yerine tek bir mesaj ile tüm işlemleri halletmek anlamına gelir. Ancak bunun için her bankanın kendi özelinde belli kriterleri vardır. Bu kriterler; findeks kredi notuna, talep edilen kredinin miktarına, istenilen vade süresi tercihine, sigorta yapılmasına ya da yapılmasına, dosya masrafı ücretlerinin ödenip ödenmemesine ve benzeri gibi durumlara bağlıdır. Örneğin; Şekerbank sms ile kredi başvurusu için kampanya düzenlemiştir ve 50.000 TL'lik kredi üst limiti belirlemiştir. Ancak bu demek değildir ki her başvuru yapan kişinin kredisi onaylanacak. Unutulmaması gereken her zamanki gibi en belirleyici kriterlerden biri de kredi notudur.

Bir diğer önemli konu ise söz konusu başvuru genel olarak ön onaylı kredi başvurusu niteliği taşımaktadır. Ön onaylı olmadığı durumlar ise; kredi başvurusu yapılan bankanın devamlı müşterisi olma, kredi kartı ve/veya kredi ödemelerinin aksamadan, düzenli ve eksiksiz olarak yapılması, kredi notunun yüksek olması ya da sigortalı bir işte çalışıyor olma gibi...

SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

SMS (mesaj) ile kredi başvurusu talebinde bulunmak her bankaya göre değişiklik gösterir. Türk Ekonomi Bankası, Şekerbank ve QNB Finansbank sadece T.C. kimlik numarasının mesaj atılmasını isterken, Denizbank KREDİM kelimesi ile T.C. kimlik numarasının, Yapı Kredi Bankası ise kredinin türünün, T.C. kimlik numaranın ve gelir bilgisinin yazılmasını istemektedir.

SMS ile kredi başvurusu yapıldığında onaylanması için gelir durumu çok önemlidir. Gelir durumu kişilerin kredi ödemelerini düzenli ve eksiksiz yapmaları güvencesini verir. Bu kapsamda da bazı durumlarda sms ile başvuru yapılması ve kredinin onaylanması durumunda banka şubesine gidilmesine gerek kalmayadabilir. Banka direkt olarak müşterilerinin vadesiz TL hesaplarına kredilerini yatırabilir.