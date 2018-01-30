Türkiye tarımsal üretimin artması için 2018 yılı hedeflerini ve üreticiye sağlanacak destekleri belirledi. Hükümet tarafından alınan destek kararları çiftçiyi sevindirecek türden oldu. Buna göre tarımsal üretim yapan çiftçilere sağlanacak nakit destek 14 milyar 500 milyon lira olacak.

Çiftçiye Yüzde 50 Mazot Desteği Verilecek

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene gıda enflasyonu beklentinin üzerinde gerçekleşti. Durum ardından harekete geçen hükümet bazı tedbirler aldı. Söz konusu önlemlerin bu yılda devam edeceği beklenirken, tarımsal üretimin artması adına yeni kararlar alındı. Bu kapsamda alınan kararlar arasında üreticinin yüzünü en çok güldüren yüzde 50 mazot desteği oldu.

İşini Büyütmek İsteyene Sıfır Faizli Kredi İmkanı!

Devlet hayvan üreticisine ise kesim desteği vereceğini duyurdu. Desteğin her bir büyükbaş hayvan için 250 lira olduğu belirtildi. Bu sene faaliyetlerine aile işletmesi olarak devam eden üreticilerde desteklerden pay aldı. İşini büyütmek isteyenlere verilecek faizsiz kredi, birçok küçük işletmeciyi memnun etti. Bu kapsamda kredi desteğinin 100 bin liraya kadar çıktığı ve sıfır faizli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Tüm bu destekler hesaplandığında hükümetin çiftçiye vereceği desteklerin toplamı 14 milyar 500 milyon liraya denk geldi.

Bitkisel Üretim Yıllık 121 Milyon Tonu Buldu

Yurt genelindeki tarım alanları hesaplandığında Türkiye’deki tarımsal faaliyetler toplamda 14 milyon 600 milyon dekarlık dev bir alanda devam ediyor. Tarımsal ve hayvansal üretimde yer alan çiftçi sayısı ise 3 milyondan fazla. Türkiye’nin toplamdaki bitkisel üretimi 121 milyon tona ulaşırken, hayvansal üründeki üretim 23 milyon tonun üzerinde!

Üretimden elde edilen gelir 161 milyon lirayı buluyor. Tarım ürünlerinin ülke ekonomisine katkısı ise tam 16 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bilindiği üzere 2017 yılının özellikle ilk çeyreğinde doğal felaketler çiftçiyi zorda bırakmış ve sektördeki daralma kaydedilmişti. Yılın kalan 9 aylık zaman diliminde ise üreticiler toparlanma sürecine girmiş, sektördeki büyüme yüzde 3,3’ü bulmuştu.