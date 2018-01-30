MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, TTB ve TMMOB’un, “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkındaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahmut Asmalı açıklamasında şunları kaydetti:

Ülkemizin yıllardır boğuştuğu terör belasını bertaraf etmek için, Afrin’e yapılan “Zeytin Dalı Harekâtı” ile ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, (TMMOB) ülkemiz aleyhine yaptığı açıklama ve takındığı tutum, tarafımızca kabul edilemez bir husustur. Ülke ve toplum menfaatine karşı her konuda, ülkemiz aleyhinde fiillerde bulunan TMMOB, yıllardır terör nedeniyle binlerce şehit vermemize kayıtsız kalan bir meslek kuruluşudur. Ülkemizi tehdit eden teröristlerin ve destekçilerinin ortadan kaldırılmasına karşı yapılan ve uluslararası hukuka uygun, ülke sınırlarımızı güvence altına almayı amaçlayan “Zeytin Dalı Harekâtı” gibi bir operasyonda bile konumlarını ülkemiz aleyhine almaktadırlar. Esasen kuruluş amaçları, mühendislik - mimarlık gibi mesleklerle ilgili, çağın modern uygulamalarının yakalanması için çalışmak olan, ilgili meslek mensuplarının çalışma koşulları ve haklarını gözetlemesi beklenen, özetle mesleki faaliyetlerle anılması gereken bu tip kuruluşlar, artık iyice radikal boyutlarda siyasi içerikli ve vatan menfaatlerine alenen ters düşen uygulamalara imza atmaktadır. Kendileri gibi düşünmeyen ve büyük çoğunluğu oluşturan mimarlık ve mühendislik mesleği mensuplarından olan bizler; bu tip tutum ve davranışlar karşısında ülke birlik ve bütünlüğümüzün kesin birer savunucusu olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Ülkemizin güvenliği için yapılan ve tüm kamuoyunun desteklediği “Zeytin Dalı Harekâtı” için Mehmetçiğimizin yanında ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. TMMOB tarafından yapılan açıklama ve tutumları asla kabul etmiyor ve kınıyoruz. Kendilerinin sadece mesleki faaliyetlerle ilgilenmelerini bekliyor ve teröre karşı ülkemizin yanında olmaya davet ediyoruz. Terörün kendisi ile ona her anlamda destek olanların, ülke menfaatlerini hiçe saymalarını görmezden gelemeyiz. 2018 yılı Türkiye’sinin artık çok güçlü ve teröre karşı kararlı bir ülke olduğunun tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğine dair inancımızı bir kere daha ifade ediyoruz.