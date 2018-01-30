MUSİAD Terör Operasyonunda Devletin Yanında Olduğunu Açıkladı!
Advert Advert Advert


MUSİAD Terör Operasyonunda Devletin Yanında Olduğunu Açıkladı!


MUSİAD Terör Operasyonunda Devletin Yanında Olduğunu Açıkladı!
MUSİAD Terör Operasyonunda Devletin Yanında Olduğunu Açıkladı! Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 10:42:29
Anasayfa Şirketler MUSİAD Terör Operasyonunda Devletin Yanında Olduğunu Açıkladı!

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamalarda Terörle Mücadele konusunda her zaman devletin yanında olduklarını ve gereken destekleri vereceklerini açıkladı.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, TTB ve TMMOB’un, “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkındaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahmut Asmalı açıklamasında şunları kaydetti:

Ülkemizin yıllardır boğuştuğu terör belasını bertaraf etmek için, Afrin’e yapılan “Zeytin Dalı Harekâtı” ile ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, (TMMOB) ülkemiz aleyhine yaptığı açıklama ve takındığı tutum, tarafımızca kabul edilemez bir husustur. Ülke ve toplum menfaatine karşı her konuda, ülkemiz aleyhinde fiillerde bulunan TMMOB, yıllardır terör nedeniyle binlerce şehit vermemize kayıtsız kalan bir meslek kuruluşudur. Ülkemizi tehdit eden teröristlerin ve destekçilerinin ortadan kaldırılmasına karşı yapılan ve uluslararası hukuka uygun, ülke sınırlarımızı güvence altına almayı amaçlayan “Zeytin Dalı Harekâtı” gibi bir operasyonda bile konumlarını ülkemiz aleyhine almaktadırlar. Esasen kuruluş amaçları, mühendislik - mimarlık gibi mesleklerle ilgili, çağın modern uygulamalarının yakalanması için çalışmak olan, ilgili meslek mensuplarının çalışma koşulları ve haklarını gözetlemesi beklenen, özetle mesleki faaliyetlerle anılması gereken bu tip kuruluşlar, artık iyice radikal boyutlarda siyasi içerikli ve vatan menfaatlerine alenen ters düşen uygulamalara imza atmaktadır. Kendileri gibi düşünmeyen ve büyük çoğunluğu oluşturan mimarlık ve mühendislik mesleği mensuplarından olan bizler; bu tip tutum ve davranışlar karşısında ülke birlik ve bütünlüğümüzün kesin birer savunucusu olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Ülkemizin güvenliği için yapılan ve tüm kamuoyunun desteklediği “Zeytin Dalı Harekâtı” için Mehmetçiğimizin yanında ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. TMMOB tarafından yapılan açıklama ve tutumları asla kabul etmiyor ve kınıyoruz. Kendilerinin sadece mesleki faaliyetlerle ilgilenmelerini bekliyor ve teröre karşı ülkemizin yanında olmaya davet ediyoruz. Terörün kendisi ile ona her anlamda destek olanların, ülke menfaatlerini hiçe saymalarını görmezden gelemeyiz. 2018 yılı Türkiye’sinin artık çok güçlü ve teröre karşı kararlı bir ülke olduğunun tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğine dair inancımızı bir kere daha ifade ediyoruz.

MUSİAD ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
30.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira? Gram Altın Ne Kadar Oldu? En Güncel Altın Fiyatları!
30.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira? Gram Altın Ne Kadar Oldu? En Güncel Altın Fiyatları!