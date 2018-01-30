Starbucks Yeni Mağazasını Açıyor
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Starbucks Yeni Mağazasını Açıyor


Starbucks Yeni Mağazasını Açıyor
Starbucks Yeni Mağazasını Açıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 10:55:57
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Starbucks Türkiye içerisinde büyümeye devam ediyor. Tophane Rezerve ile 400. mağazası açılıyor.

Starbucks, Türkiye’de bu yıl 400. mağazasını Starbucks Reserve konseptiyle Tophane’de açıyor. Yeni demleme seçeneklerinden ilk kez sunulan menüsüne kadar benzersiz bir deneyim dünyası yaratacak olan Tophane Starbucks Reserve™ 
İstanbul’un tarihi dokusuyla ünlü semtine yepyeni bir deneyim taşıyor.

Starbucks, Türkiye’de yeni mağazalar, yeni iller ve yeni konseptleri Starbucks Reserve™, On the go ve We Proudly Serve ile büyümesini sürdürüyor.

Türkiye’deki 400’üncü mağazasını Tophane’de Starbucks Reserve™ konseptiyle açmaya hazırlanan Starbucks, 29 kentte kahve tutkunlarıyla buluşuyor. Starbucks ayrıca 15 On the go noktası ve 60’ın üzerinde We Proudly Serve lokasyonuyla kahve severlere hizmet veriyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Lideri

Türkiye, 2017 yılında dünyada en çok Starbucks mağazası açılan altıncı ülke olurken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde liderliği elinde bulunduruyor. Türkiye, aynı zamanda dünyada en çok Starbucks mağazası olan 9. ülke konumunda bulunuyor.

Starbucks, Türkiye’de bu yıl 6 tanesi Starbucks Reserve™ mağazası olmak üzere toplam 400 mağaza açtı. Çorum ve Ordu, Starbucks deneyimi ile ilk kez bu yıl tanışırken, Starbucks Reserve™ mağaza sayısı da 13’e ulaştı.

Starbucks Reserve™ ile Farklı Deneyimler

Starbucks, dünyada nadir bulunan egzotik kahve çekirdeklerinin özel yöntemlerle demlendiği Reserve™ mağaza konseptini, şimdi İstanbul’un tarihi dokusuyla ünlü semtlerinden Tophane’ye taşıyor. Tophane Starbucks Reserve™’de, farklı demleme teknikleriyle hazırlanan yepyeni içeceklerle daha önce denenmemiş lezzet ve deneyimler sunulacak. Kahvenin lezzetini ortaya çıkaran, nüansları göz önüne seren, her fincanda lezzet katan ‘tek fincanlık demleme yöntemi Clover’, Tophane Starbucks Reserve™’de de yerini alacak.

Clover, kahvenin tadının da kokusu kadar iyi olması gerektiğinden yola çıkılarak geliştirilmiş; bugün tüm dünyada sadece Starbucks mağazalarında sunulan bir demleme yöntemi olarak, Reserve™ kahvelerinin tatlarının en yoğun ve mükemmel şekilde deneyimlenmesini sağlıyor.

Tophane Starbucks Reserve™’de Clover’ın yanı sıra Pour Over, Chemex ve Syphon demleme teknikleri de kahvenin profiline ve tercihinize göre özenle seçilerek uygulanacak.

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