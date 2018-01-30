Piyasaların merakla beklediği Ocak ayı “Ekonomik Güven Endeksi” açıklandı. Açıklamayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. Buna göre 2018’in ilk ayında ekonomiye olan güven arttı. Ekonomik Güven Endeksi’ndeki artış yüzde 10 oldu. Sektörel güven endekslerinde son durum…

Ekonomik Güven Endeksi Yılın İlk Ayında Yüzde 10 Yükseldi

Piyasalar Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamasına kilitlendi. Ülke ekonomisine olan güvenin göstergeleri arasında yer alan Ekonomik Güven Endeksi 2018 yılının ilk ayında yukarı yönlü hareket etti. TÜİK tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre endeks değerindeki artış, 2017 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 10 oldu. Son durumda Ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi 104,9 puana yükseldi. Açıklanan son Ekonomik Güven Endeksi verileri ise 2017’nin Aralık ayına ilişkin olmuştu. Söz konusu ayda endeks değeri 95,3 olarak kaydedilmişti.

Endeksin Artmasında Diğer Endekslerdeki Sıçrama Etkili Oldu

Ekonomik Güven Endeksi’ni Ocak ayında yüzde 10 gibi ciddi bir oranda artmasını tüketici güven endeksi, imalat sanayi güven endeksi, perakende - ticaret güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksindeki artışlar destekledi.

İnşaat Sektörü Güve Tazeledi

Buna göre 2018’in ocak ayında Reel Kesim Güven endeksi değeri 110,9 olarak kaydedildi. Tüketici Güven Endeksi verileri ise 72,3 puan oldu. Ekonomik Güven Endeksi’ni yakından ilgilendiren Hizmet Sektörü Güven Endeksi ise 102 puana ulaştı. Aynı ayda Perakende – Ticaret Güven Endeksi 106,2 değerine işaret etti. Bunun yanında inşaat sektörünün Ocak ayına ilişkin verileri de güvenin arttığını kanıtlar nitelikte oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı İnşaat Sektörü Güven Endeksini 87 olarak açıkladı.