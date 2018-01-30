Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
Advert Advert Advert


Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı


Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-30 Saat: 11:03:08
Anasayfa Eko Gündem Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı

Piyasaların merakla beklediği Ocak ayı “Ekonomik Güven Endeksi” açıklandı. Açıklamayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. Buna göre 2018’in ilk ayında ekonomiye olan güven arttı. Ekonomik Güven Endeksi’ndeki artış yüzde 10 oldu. Sektörel güven endekslerinde son durum…

Piyasaların merakla beklediği Ocak ayı “Ekonomik Güven Endeksi” açıklandı. Açıklamayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. Buna göre 2018’in ilk ayında ekonomiye olan güven arttı. Ekonomik Güven Endeksi’ndeki artış yüzde 10 oldu. Sektörel güven endekslerinde son durum…

Ekonomik Güven Endeksi Yılın İlk Ayında Yüzde 10 Yükseldi

Piyasalar Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamasına kilitlendi. Ülke ekonomisine olan güvenin göstergeleri arasında yer alan Ekonomik Güven Endeksi 2018 yılının ilk ayında yukarı yönlü hareket etti. TÜİK tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre endeks değerindeki artış, 2017 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 10 oldu. Son durumda Ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi 104,9 puana yükseldi. Açıklanan son Ekonomik Güven Endeksi verileri ise 2017’nin Aralık ayına ilişkin olmuştu. Söz konusu ayda endeks değeri 95,3 olarak kaydedilmişti.

Endeksin Artmasında Diğer Endekslerdeki Sıçrama Etkili Oldu

Ekonomik Güven Endeksi’ni Ocak ayında yüzde 10 gibi ciddi bir oranda artmasını tüketici güven endeksi, imalat sanayi güven endeksi, perakende - ticaret güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksindeki artışlar destekledi.

İnşaat Sektörü Güve Tazeledi

Buna göre 2018’in ocak ayında Reel Kesim Güven endeksi değeri 110,9 olarak kaydedildi. Tüketici Güven Endeksi verileri ise 72,3 puan oldu. Ekonomik Güven Endeksi’ni yakından ilgilendiren Hizmet Sektörü Güven Endeksi ise 102 puana ulaştı. Aynı ayda Perakende – Ticaret Güven Endeksi 106,2 değerine işaret etti. Bunun yanında inşaat sektörünün Ocak ayına ilişkin verileri de güvenin arttığını kanıtlar nitelikte oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı İnşaat Sektörü Güven Endeksini 87 olarak açıkladı. 

ekonomik güven endeksi türkiye istatistik kurumu tüik
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
Ekonomiye Olan Güven Ocak Ayında Arttı
30.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira? Gram Altın Ne Kadar Oldu? En Güncel Altın Fiyatları!
30.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira? Gram Altın Ne Kadar Oldu? En Güncel Altın Fiyatları!