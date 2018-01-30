30.01.2018 Borsa Tarihi Zirveden Uzaklaştı! BIST 100 Endeksi Güne Nasıl Başladı?
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30.01.2018 Borsa Tarihi Zirveden Uzaklaştı! BIST 100 Endeksi Güne Nasıl Başladı?


30.01.2018 Borsa Tarihi Zirveden Uzaklaştı! BIST 100 Endeksi Güne Nasıl Başladı?
30.01.2018 Borsa Tarihi Zirveden Uzaklaştı! BIST 100 Endeksi Güne Nasıl Başladı? Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-30 Saat: 11:22:15
Anasayfa Borsa&Finans 30.01.2018 Borsa Tarihi Zirveden Uzaklaştı! BIST 100 Endeksi Güne Nasıl Başladı?

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ikinci işlem günü açtı. BIST 100 endeksi güne azalış yönlü başlarken, açılış puanı 120 bin 200’ün üzerinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ikinci işlem günü açtı. BIST 100 endeksi güne azalış yönlü başlarken, açılış puanı 120 bin 200’ün üzerinde gerçekleşti.

Borsa Güne Nasıl Başladı?

Borsa yatırımcısını son günlerdeki gelişmelerden oldukça memnun! Peki, bugün borsa güne nasıl başladı? BIST 100 endeksi açılışta kaç puan oldu? Sektörel endeksler açılışı nasıl yaptı? İşte cevapları…

BIST 100 endeksi tarihi zirveler ardından bugünün açılışını düşüşlerle yaptı. Endeks değerindeki gerileme yüzde 0,52 oldu. Bu oran endeks değerinin 631 bin 16 puan azalmasına neden oldu. BIST 100 endeksinin gün açılışı ise 120.214,14 puanla yapıldı.

Bankacılık endeksi 30 Ocak 2018 Salı gününe kayıplarla başladı. Endeks değerindeki gerileme yüzde 0,95’i buldu. Açılışta değer kaybeden diğer bir endeksse holding endeksi olarak gözlemlendi. Değerdeki azalış yüzde 0,36’ya denk geldi.

Bugünün açılışında Borsa İstanbul’daki sektör endekslerinin bazıları yukarı yönlü hareket ederken bazıları gözünü aşağı çevirdi. Bu kapsamda günün en iyi başlangıcını menkul kıymet yatırım ortaklığı yaptı. Açılıştaki yükseliş yüzde 0,70 olarak gözlemlendi. Bugün en çok gerileme ise bankacılık sektöründe kaydedildi.

Tarihi Zirve Sonrasında Kâr Satışları Arttı

Yatırımı borsaya yapanlar geçen haftanın kapanışından bu yana tarihi zirvelere şahitlik yaptı. BIST 100 endeksi dün gün içerisinde 121.531,50 puanı dahi gördü. 121 bin 531 puan sonrasında ise borsadaki kâr satışları ciddi oranda arttı. Satışlar tarihi zirveden uzaklaşılmasına neden oldu. Buna rağmen BIST 100 endeksi Cuma günkü kapanışa kıyasla günü yüzde 0,12’lik artışla tamamladı. Kapanış göstergeleri ise endeks değerini 120.845,29 puan olarak kaydetti.

Piyasa uzmanlarına göre BIST 100 endeksi teknik açıdan değerlendirildiğinde 121 bin 500 puanda direnç noktasın görmüş olacak. Tahminlere göre endeks 119 bin puanda destek konumuna ulaşmış olacak.

Piyasalar bugün hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelecek açıklamaları takip edecek. Analistlere göre bugünkü veri akışı oldukça yoğun olacak. 

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