Akten Kozmetik, Thalia Natural Beauty markası ile Ukrayna’nın en hızlı büyüyen network marketing şirketi olan Unice Multibrand’ın Unice Awards’ında 2017 yılının Naturalistic Innovator ödülüne değer görüldü. Yüzde 100 doğal ve yüzde 100 teknolojik Thalia Natural Beauty ürünleri, 2017 yılı başından bu yana Unice Multibrand kataloğunda yer alıyor.

“Doğallığı yaşamak hakkınız!” sloganıyla ve 220’den fazla ürün çeşidine sahip olan Thalia Natural Beauty markasıyla kozmetik sektöründe sağlam adımlarla ilerleyen Akten Kozmetik’in yüzde 100 doğal ve yüzde 100 teknolojik ürünlerinin başarısı tescillendi.

Thalia Natural Beauty, Ukrayna’nın en hızlı büyüyen network marketing şirketi olan Unice Multibrand’ın Unice Awards’ında 2017 yılının Naturalistic Innovator ödülüne değer görüldü. Thalia Natural Beauty ürünleri, 2017 yılı başından bu yana Unice Multibrand kataloğunda yer alıyor. Unice Multibrand; en kaliteli ürünleri Ukrayna pazarı ekonomisine uyarlayan fiyat politikası ve özel marketing planlamasıyla, çok katmanlı pazarlama sektörüne kattığı yeni ruhla ve pazara sunduğu ilklerle son derece ilgi çekici bir şirket. İşte bu şirketin Unice Awards’ı kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde en iyileri ödüllendiriyor.

Thalia Natural Beauty Ürünleri Ukrayna’da Beğeni ve Güven Topluyor

Akten Kozmetik Genel Müdürü Gökhan Kara, Unice Awards 2017 Naturalistik Innovator ödülünü almaktan dolayı son derece gururlu olduklarını belirterek, “Her ödül güzeldir ama bu ödülün konusu bizim tam da olmak istediğimiz yerdir. Thalia Natural Beauty markamız doğal üretimi, eşsiz bitki özleri, SLES, SLS, paraben, parafin, koruyucu, hayvansal yağ ve kostik gibi insan sağlığına zararlı maddelere yer vermemesiyle büyük bir güven kazanmış durumda” açıklamasında bulunuyor.

Ukraynalı hanımların kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin kullanımı konusunda yüksek bir bilince sahip olduğunu da vurgulayan Gökhan Kara, “Ukrayna’nın iklim şartları saç ve cilt bakımında ekstra nem ve koruma ihtiyacı doğuruyor. Bizim yüzde 100 doğal ürünlerimizi büyük bir beğeni ve güvenle kucakladılar. Zaten bu beğeni ve güven nedeniyle Unice Multibrand kataloğunda neredeyse tüm ürün gamımızla yer alıyoruz” diyor.

Akten Kozmetik, Ukrayna pazarında Thalia Natural Beauty ürünlerini en doğru şekilde tanıtmak için 2017 yılı boyunca Ukrayna’nın çeşitli şehirlerinde eğitimler verdi, ekip liderleri ve danışmanlarla toplantılar yaptı.

Kasım 2017’de Unice Multibrand ekibinin liderlerinden oluşan 100 kişiyi İstanbul’da ağırladı.