Tatilciler Dikkat! Erken Rezervasyon Fiyatları Artıyor
Advert Advert Advert


Tatilciler Dikkat! Erken Rezervasyon Fiyatları Artıyor


Tatilciler Dikkat! Erken Rezervasyon Fiyatları Artıyor
Tatilciler Dikkat! Erken Rezervasyon Fiyatları Artıyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-30 Saat: 11:42:23
Anasayfa Turizm Tatilciler Dikkat! Erken Rezervasyon Fiyatları Artıyor

Turizm sektörü yeni yıla erken rezervasyon heyecanıyla başladı. Yerli ve yabancı turistin artan erken rezervasyon talepleri zamları beraberinde getirdi. Otel fiyatlarındaki artış yüzde 30’un üzerinde oldu.

Turizm sektörü yeni yıla erken rezervasyon heyecanıyla başladı. Yerli ve yabancı turistin artan erken rezervasyon talepleri zamları beraberinde getirdi. Otel fiyatlarındaki artış yüzde 30’un üzerinde oldu.

Erken Rezervasyonlar Çift Haneli Büyüdü

Bu yıl Türkiye yine uzun bayram tatilleri yapacak. Tatiller en çok turistik bölgelere, işletmelere ve bölge esnafına yarayacak. Vatandaşlar tatil planlarını şimdiden yapmaya başlarken, oteller erken rezervasyon almaya şimdiden başladı. Alınan bilgilere göre yerli turistlerin erken rezervasyonlarındaki artış iki haneye dahi çıktı. Bunun yanında Avrupa ülkelerinden ve özellikle de Rusya’dan Türkiye’ye gelmeyi planlayan yabancı sayısı da ciddi oranda arttı. Tüm bu gelişmeler otel işletmecilerine olumlu yansıdı. Otellerde oda fiyatları yükselirken, bazı bölgelerdeki fiyatlar yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen oranda zamlandı. Sektör 2018 yılından umutlu olduğunu ifade etti. İşletmeler erken rezervasyonların aralıksız devam ettiğini, sezonun açılmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı turiste hizmet vereceklerini, doluluk oranınsa yüzde 100’e ulaşacağını belirtti.

Erken Rezervasyondaki Artış Yüzde 50’ye Ulaştı

Erken rezervasyonlar hakkında konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu’nun yönetim kurulu başkanlığını yapmakta olan Osman Ayık, erken rezervasyonların bir bölgede değil tüm yurtta arttığını, büyümenin iki haneye ulaştığını, turistlerin ilgisinin yüksek olduğu bölgelerdeki artışınsa yüzde 50’nin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

En Az 38 Milyon Yabancı

Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeci ise otel fiyatlarındaki artışın ortalamada yüzde 20 ile 25 arasında olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Yerli ve yabancı turistlerden gelen erken rezervasyonların şu anda beklentinin üzerinde olduğuna işaret ederek, “Sezon açıldığında erken rezervasyon yaptırmayanlar kalacak yer bulmakta zorlanacak. Bu sene yabancı turistte beklentimiz yüzde 20’nin üzerinde bir artış. Hedeflerimize ulaşırsak bu sene Türkiye’de 38 milyon yabancıyı ağırlayacağız” dedi. 

yaz tatili erken rezervasyon yabancı turist turizm sektörü oda fiyatları otel fiyatları
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti!
Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti!
Evi Kentsel Dönüşümde Olanlar Müjde! Kira Yardımları Arttı
Evi Kentsel Dönüşümde Olanlar Müjde! Kira Yardımları Arttı