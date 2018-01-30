Turizm sektörü yeni yıla erken rezervasyon heyecanıyla başladı. Yerli ve yabancı turistin artan erken rezervasyon talepleri zamları beraberinde getirdi. Otel fiyatlarındaki artış yüzde 30’un üzerinde oldu.

Erken Rezervasyonlar Çift Haneli Büyüdü

Bu yıl Türkiye yine uzun bayram tatilleri yapacak. Tatiller en çok turistik bölgelere, işletmelere ve bölge esnafına yarayacak. Vatandaşlar tatil planlarını şimdiden yapmaya başlarken, oteller erken rezervasyon almaya şimdiden başladı. Alınan bilgilere göre yerli turistlerin erken rezervasyonlarındaki artış iki haneye dahi çıktı. Bunun yanında Avrupa ülkelerinden ve özellikle de Rusya’dan Türkiye’ye gelmeyi planlayan yabancı sayısı da ciddi oranda arttı. Tüm bu gelişmeler otel işletmecilerine olumlu yansıdı. Otellerde oda fiyatları yükselirken, bazı bölgelerdeki fiyatlar yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişen oranda zamlandı. Sektör 2018 yılından umutlu olduğunu ifade etti. İşletmeler erken rezervasyonların aralıksız devam ettiğini, sezonun açılmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı turiste hizmet vereceklerini, doluluk oranınsa yüzde 100’e ulaşacağını belirtti.

Erken Rezervasyondaki Artış Yüzde 50’ye Ulaştı

Erken rezervasyonlar hakkında konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu’nun yönetim kurulu başkanlığını yapmakta olan Osman Ayık, erken rezervasyonların bir bölgede değil tüm yurtta arttığını, büyümenin iki haneye ulaştığını, turistlerin ilgisinin yüksek olduğu bölgelerdeki artışınsa yüzde 50’nin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

En Az 38 Milyon Yabancı

Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeci ise otel fiyatlarındaki artışın ortalamada yüzde 20 ile 25 arasında olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Yerli ve yabancı turistlerden gelen erken rezervasyonların şu anda beklentinin üzerinde olduğuna işaret ederek, “Sezon açıldığında erken rezervasyon yaptırmayanlar kalacak yer bulmakta zorlanacak. Bu sene yabancı turistte beklentimiz yüzde 20’nin üzerinde bir artış. Hedeflerimize ulaşırsak bu sene Türkiye’de 38 milyon yabancıyı ağırlayacağız” dedi.