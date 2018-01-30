Müteahhitler Birliği 2018 Yılı İnşaat Sektörünü Değerlendirdi
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Müteahhitler Birliği 2018 Yılı İnşaat Sektörünü Değerlendirdi


Müteahhitler Birliği 2018 Yılı İnşaat Sektörünü Değerlendirdi
Müteahhitler Birliği 2018 Yılı İnşaat Sektörünü Değerlendirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 11:42:58
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Türkiye müteahhitler birliği tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından inşaat sektörü tekrar değerlendirildi. Buna göre yeni yılda sektörün hareketlilik kazanması bekleniyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği, yayınladığı Ocak 2018 İnşaat Sektörü Analizi’nde, “Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar, Irak'taki gelişmeler, Rusya ile ilişkilerimizdeki kademeli normalleşme göz önüne alındığında, en kötü dönemin geride kaldığı değerlendirilmektedir” denildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inşaat sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen ekonomik ve sektörel analizini yayımladı. “Geleceğe Hazırlanmak” başlıklı Ocak 2018 analizinde, “Bugün küresel ekonomi olumlu seyretmektedir; ancak ileride zorluklar görünmekte ve geleceğe hazırlanmak adına kırılganlıkları azaltacak reform ajandaları önem taşımaktadır” denildi. Analizde, “2018 yılının Türkiye ekonomisi açısından bir dengelenme yılı olacağı ve genel iktisadi faaliyetteki olumlu gidişatın korunacağı dile getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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