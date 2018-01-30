Ziraat Katılım 102 Gün Vadeli 100 Milyon Liralık Kira Sertifikası İhracı Başarıyla Tamamladı
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Ziraat Katılım 102 Gün Vadeli 100 Milyon Liralık Kira Sertifikası İhracı Başarıyla Tamamladı


Ziraat Katılım 102 Gün Vadeli 100 Milyon Liralık Kira Sertifikası İhracı Başarıyla Tamamladı
Ziraat Katılım 102 Gün Vadeli 100 Milyon Liralık Kira Sertifikası İhracı Başarıyla Tamamladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-30 Saat: 12:03:14
Anasayfa Eko Gündem Ziraat Katılım 102 Gün Vadeli 100 Milyon Liralık Kira Sertifikası İhracı Başarıyla Tamamladı

Ziraat Katılım, kira sertifikası ihracında hedefine ulaştı. Dün gerçekleşen ihraçta kira sertifikalarının tutarı 100 milyon lira olarak kayda geçti.

Ziraat Katılım, kira sertifikası ihracında hedefine ulaştı. Dün gerçekleşen ihraçta kira sertifikalarının tutarı 100 milyon lira olarak kayda geçti.

Ziraat Katılım’ın Kira Sertifikası İhracı 100 Milyon Lira Oldu

Ziraat Katılım, 100 milyon liralık kira sertifikası ihracının tamamlanması ardından açıklama yaptı. İhracın Ziraat Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığı ile dün yapıldığı belirtilen açıklamada, kira sertifikası ihracının vadesinin 102 gün olduğu ifade edildi. Gerçekleşen fonlamanınsa 100 milyon lira tutarında olduğunun altı çizildi.

Bilindiği üzere Ziraat Katılım ülkemizin kamu sermayeli ilk katılım bankası olarak faaliyet gösteriyor. Faaliyetlerine ise 29 Mayıs 2015 yılında başladı ve halen de devam ediyor. Ziraat Katılım kira sertifikası ihracında bugüne kadar SPK’dan 1 milyar 500 milyon liralık izin aldı. Bu çerçevede ihraç edilen kira sertifikası 1 milyar 500 milyon TL olarak kayda geçti.

Ziraat Katılım İlgiden Memnun!

Kira sertifikası ihracı ardından Ziraat Katılım’ın genel müdürlüğünü yapmakta olan Metin Özdemir kısa bir değerlendirme yaptı. Özdemir ihraca olan ilginin yüksek olduğunu, Ziraat Katılım olarak bu ilgiden mutlu olduklarını ifade etti.

Dün itibariyle tamamlanan kira sertifikası ihracında 13. işlemi yaptıklarını belirterek, “ İhraç beklediğimiz doğrultuda ilerledi ve işlem başarılı olarak tamamlandı. Bugüne kadar 12 defa kira sertifikası ihracı yaptık. Dün itibariyle 13. işlemi tamamladık. Son ihraçta 100 milyon liralık kira sertifikası işlemi yapıldı. 13 kira sertifikası ihracında da yoğun bir taleple karşı karşıya kaldık. Buda Ziraat Katılım için gurur kaynağı oldu. Güçlü sermayemizle, kalitesi yüksek hizmetle ve ülke ekonomimize gösterilen güvenle başarılı ihraç gerçekleştirdik” dedi.

Genel Müdür Metin Özdemir değerlendirmesinde sektöre liderlik yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. 

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