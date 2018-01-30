PTT 'Tarihi Çeşmeler' Konulu Anma Pulu Çıkardı
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PTT 'Tarihi Çeşmeler' Konulu Anma Pulu Çıkardı


PTT 'Tarihi Çeşmeler' Konulu Anma Pulu Çıkardı
PTT 'Tarihi Çeşmeler' Konulu Anma Pulu Çıkardı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 12:03:44
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PTT tarafından yapılan açıklamaların ardından 'Tarihi Çeşmeler' konulu pulu çıkardığı belirtildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), “Tarihi Çeşmeler” konulu anma pulunu 31 Ocak 2018 tarihinde tedavüle çıkaracak. Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi görselinin yer aldığı 36x52 milimetre boyutundaki anma pulu 2 TL bedelle, söz konusu pula ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 3 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü/İSTANBUL adresinde “Tarihi Çeşmeler 31.01.2018 İSTANBUL” ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

Anma pulu, PTT A.Ş. tarafından 2017 yılında III. Ahmet Çeşmesi görseline yer verilerek tedavüle çıkarılan “Tarihi Çeşmeler” konulu serinin devamı niteliği taşıyor. Anma pulunda görseli yer alan Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi içinde bulunuyor. 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan ve sivri kemerli nişlerle süslü üç kanattan meydana gelen tarihî yapıda 3 adet çeşme yer alıyor

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