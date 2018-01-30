Coşkun Yılmaz tarafından 1991 yılında kurulan ve birçok sektörde hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Kayı Holding, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) alanındaki uzmanlığını yurt dışına taşımaya devam ediyor. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) tarafından İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen konferansa katılan Kayı Holding, Türkiye’deki tecrübelerini ve birikimini katılımcılarla paylaştı.

Faaliyet gösterdiği taahhüt, enerji, gayrimenkul geliştirme, yatırım ve sağlık sektörlerinde hayata geçirdiği birçok projeyle örnek olan Kayı Holding, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) alanındaki tecrübesini ve uzmanlığını iş ortaklarına aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) tarafından İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen konferansa katılan Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz, şirketin bu alanda yaptığı yatırımları ve izlediği stratejileri katılımcılarla paylaştı.

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarının yanı sıra DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Burak Vardan ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta, sağlık alanında Kamu Özel Ortaklığı projelerinin detayları konuşuldu.

“İki Ülke Arasındaki Olası İşbirliklerini Konuştuk”

Kayı Holding’in Kamu Özel Ortaklığı alanındaki projelerine devam ettiğini hatırlatan Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz, “Kayı Holding olarak sağlık alanında dünya çapında en büyük müteahhit, yatırımcı ve servis sağlayıcı firmalardan biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Kamu Özel Ortaklığı projelerine büyük önem veriyoruz. Altyapı yatırımları ya da kamu hizmetlerinde finansman, yatırımların gerçekleştirilmesi, tesislerin yenilenmesi, işletilmesi veya korunması amacıyla kamu ile özel sektör arasında oluşturulan bu finansman modeli, her iki taraf için de önemli avantajlar sağlıyor. Biz de iş ortaklarımıza bu alandaki tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi her fırsatta aktarmak istiyoruz. Bologna’da düzenlenen bu konferansta hem Türkiye’deki projeleri hem de önümüzdeki dönem hayata geçebilecek olası işbirliklerini konuştuk,” dedi.

Gaziantep’e En Büyük Sağlık Kampüslerinden Biri İnşa Ediliyor

Kayı Holding’in ilk Kamu Özel Ortaklığı projesi Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü olacak. Türkiye’nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olacak Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü’nün tasarım, inşaat ve finansmanını gerçekleştiren Kayı Holding, kampüsün işletmesinden 25 yıl boyunca sorumlu olacak. Tesisin 2020 yılında hizmete açılması planlanıyor. Proje kapsamında Kayı Holding’in ortakları arasında İtalyan Salini Impregilo ve Güney Koreli Samsung C&T firmaları bulunuyor.