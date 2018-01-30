Kayı Holding Uzmanlığını Yurt Dışına Taşıyor
Advert Advert Advert


Kayı Holding Uzmanlığını Yurt Dışına Taşıyor


Kayı Holding Uzmanlığını Yurt Dışına Taşıyor
Kayı Holding Uzmanlığını Yurt Dışına Taşıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 12:06:46
Anasayfa Şirketler Kayı Holding Uzmanlığını Yurt Dışına Taşıyor

Kayı Holding tarafından yurt içinde gerçekleştirilen uzmanlık ve bilgi birikiminin yapılan değerlendirmeler sonrasında yurt dışına taşınacağı ifade edildi.

Coşkun Yılmaz tarafından 1991 yılında kurulan ve birçok sektörde hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Kayı Holding, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) alanındaki uzmanlığını yurt dışına taşımaya devam ediyor. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) tarafından İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen konferansa katılan Kayı Holding, Türkiye’deki tecrübelerini ve birikimini katılımcılarla paylaştı.

Faaliyet gösterdiği taahhüt, enerji, gayrimenkul geliştirme, yatırım ve sağlık sektörlerinde hayata geçirdiği birçok projeyle örnek olan Kayı Holding, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) alanındaki tecrübesini ve uzmanlığını iş ortaklarına aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) tarafından İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen konferansa katılan Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz, şirketin bu alanda yaptığı yatırımları ve izlediği stratejileri katılımcılarla paylaştı.

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarının yanı sıra DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Burak Vardan ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta, sağlık alanında Kamu Özel Ortaklığı projelerinin detayları konuşuldu.

“İki Ülke Arasındaki Olası İşbirliklerini Konuştuk”

Kayı Holding’in Kamu Özel Ortaklığı alanındaki projelerine devam ettiğini hatırlatan Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz, “Kayı Holding olarak sağlık alanında dünya çapında en büyük müteahhit, yatırımcı ve servis sağlayıcı firmalardan biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Kamu Özel Ortaklığı projelerine büyük önem veriyoruz. Altyapı yatırımları ya da kamu hizmetlerinde finansman, yatırımların gerçekleştirilmesi, tesislerin yenilenmesi, işletilmesi veya korunması amacıyla kamu ile özel sektör arasında oluşturulan bu finansman modeli, her iki taraf için de önemli avantajlar sağlıyor. Biz de iş ortaklarımıza bu alandaki tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi her fırsatta aktarmak istiyoruz. Bologna’da düzenlenen bu konferansta hem Türkiye’deki projeleri hem de önümüzdeki dönem hayata geçebilecek olası işbirliklerini konuştuk,” dedi.

Gaziantep’e En Büyük Sağlık Kampüslerinden Biri İnşa Ediliyor

Kayı Holding’in ilk Kamu Özel Ortaklığı projesi Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü olacak. Türkiye’nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olacak Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü’nün tasarım, inşaat ve finansmanını gerçekleştiren Kayı Holding, kampüsün işletmesinden 25 yıl boyunca sorumlu olacak. Tesisin 2020 yılında hizmete açılması planlanıyor. Proje kapsamında Kayı Holding’in ortakları arasında İtalyan Salini Impregilo ve Güney Koreli Samsung C&T firmaları bulunuyor.

kayı holding ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Denizbank Borsa’da Yükselişe Geçti
Denizbank Borsa’da Yükselişe Geçti