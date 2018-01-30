1985 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan hazır giyim markası United Colors of Benetton’un CEO’su İdris Onay’ın sorumluluk alanı genişletildi. Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünden mezun olan Onay, Londra’da aldığı Sistem Analiz ve Dizayn eğitiminden sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Profesyonel iş hayatına Nestlé Türkiye’de başlayan İdris Onay, Wella Kozmetik Türkiye, Procter & Gamble, Polisan, Puma ve Ayakkabı Dünyası’nda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2015 yılından beri United Colors of Benetton’un CEO’luğunu yürütüyordu.

İdris Onay, 2018 Ocak ayından itibaren sorumluluk alanına Türkiye’ye ek olarak Orta Doğu ve Afrika’yı da ekledi.