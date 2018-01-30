Benetton Türkiye CEO'su Orta Doğu ve Afrika Sorumlusu Olacak
Advert Advert Advert


Benetton Türkiye CEO'su Orta Doğu ve Afrika Sorumlusu Olacak


Benetton Türkiye CEO'su Orta Doğu ve Afrika Sorumlusu Olacak
Benetton Türkiye CEO'su Orta Doğu ve Afrika Sorumlusu Olacak Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 12:18:09
Anasayfa Şirketler Benetton Türkiye CEO'su Orta Doğu ve Afrika Sorumlusu Olacak

Benetton Türkiye CEO'su olan İdris Onay alınan bir karar sonrasında Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu olacağını açıkladı.

1985 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan hazır giyim markası United Colors of Benetton’un CEO’su İdris Onay’ın sorumluluk alanı genişletildi. Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünden mezun olan Onay, Londra’da aldığı Sistem Analiz ve Dizayn eğitiminden sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Profesyonel iş hayatına Nestlé Türkiye’de başlayan İdris Onay, Wella Kozmetik Türkiye, Procter & Gamble, Polisan, Puma ve Ayakkabı Dünyası’nda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2015 yılından beri United Colors of Benetton’un CEO’luğunu yürütüyordu.

İdris Onay, 2018 Ocak ayından itibaren sorumluluk alanına Türkiye’ye ek olarak Orta Doğu ve Afrika’yı da ekledi.

benetton ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Denizbank Borsa’da Yükselişe Geçti
Denizbank Borsa’da Yükselişe Geçti