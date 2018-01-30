Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen “Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları” ödüllerinde geçtiğimiz yıllarda iki defa ödül kazanan Watsons, bu yıl da ödüle layık görülerek 3. kez AVM’lerde tüketicilerin beğendiği ve tercih ettiği “1 Numaralı Kişisel Bakım - Kozmetik Markası” seçildi.

Watsons, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company iş birliği ile düzenlenen “Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları” ödüllerinde, AVM’lerde en beğenilen ve tercih edilen perakende markalarının Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisinde Watsons birinci seçildi.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen “Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları” ödülleri için Türkiye genelinde 14 ilde 1067 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmelerde 15 farklı kategoride En Beğenilen Markalar belirlendi. Araştırma sonucunda 75’den fazla şehirde 300’ün üzerinde mağaza ve 2700’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Watsons, “En Beğenilen Kişisel Bakım – Kozmetik Markası” kategorisinde ödüle layık görüldü.