Türk Telekom; basın bültenlerinden spor haberlerine, reklam filmlerinden kurumsal sosyal sorumluluk videolarına kadar birçok başlıkta topladığı Medya Merkezi’ni hayata geçiriyor.

27 Ocak tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan Türk Telekom Medya Merkezi dinamik, fonksiyonel, kullanışlı ve bütün akıllı cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket, basın mensuplarının hayatlarını kolaylaştıracak ve isteyen herkesin faydalanabileceği Medya Merkezi’ni aktif hale getiriyor.

Türk Telekom Medya Merkezi’ni takip eden kullanıcılar, basın bültenlerine, spor haberlerine, reklam filmlerine ve kurumsal sosyal sorumluluk videolarına kolayca ulaşabilecek. Kullanıcılar, Türk Telekom yöneticilerini, şirketle ilgili infografikleri görüntüleyebilecek ve Türk Telekom logolarını indirebilecekler. Sitede ayrıca telekomünikasyon sektöründen güncel haber videoları da yer alacak. Sitenin takipçileri öte yandan Türk Telekom’un kazandığı ödüller ve iştirakleri hakkında bilgiye yine internet sitesinden ulaşabilecekler. Dinamik, fonksiyonel, kullanışlı ve bütün akıllı cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanan Türk Telekom Medya Merkezi, 27 Ocak tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

Türk Telekom’un basında çıkan haberlerini, en güncel basın bültenlerini ve sosyal medya paylaşımlarını Twitter’dan @ttmedyamerkezi hesabından ayrıcamedya.turktelekom.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.