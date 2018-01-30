Özkaynak sıralamasında Türkiye’nin en büyük 50. şirketi olan Tepe İnşaat, 2013 yılında yasalaşan ancak bugüne dek uygulanmayan ‘Bina Tamamlama Sigortası’nı hayata geçiren sektördeki ilk inşaat şirketi oldu.

Bina Tamamlama Sigortasını Kentsel Dönüşüme Kazandıracağız

Türkiye’nin ilk bina tamamlama sigortasını Tepe Aura projesinde yaptırdıklarını söyleyen Tepe İnşaat Genel Müdürü Kemal Atila Oğuz, 2013 yılında yasalaşan bina tamamlama sigortasının daha önce yapılmış bir uygulama örneği olmamıştı. 98 konutluk projemiz Tepe Aura’da uygulayarak sektöre öncülük ediyoruz. Yakın dönemde İstanbul içerisinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz iki büyük kentsel dönüşüm projesi var. Bu projelerde müşterilerimizin yanısıra maliklerimize de bina tamamlama sigortasını sunmak arzusundayız.

Kentsel dönüşüm ülke sathında maalesef istenilen düzeyde uygulanabilmiş değil, birçok sorun yaşandı ve süreç çok ağır ilerliyor. Kentsel dönüşüm projelerinde bina tamamlama sigortasının hayata geçmesiyle hak sahipleri güvence altına alınacak ve bu sigortayı sunan firmalarla gönül rahatlığıyla sözleşme yapabilecekler. Böylelikle kentsel dönüşümün önündeki önemli engellerden biri daha kaldırılmış olacak. Tepe İnşaat olarak özkaynak sıralamasında ülkemizin ilk 50 şirketi içerisinde yer alıyoruz. Dolayısıyla piyasa koşullarından etkilenmeden projelerimizi zamanında tamamlamak için yeterince özkaynağa sahibiz ancak bina tamamlama sigortasının sektöre duyulan güveni tahsis etmesi ve daha da önemlisi ülkemizin en büyük sorunu olan kentsel dönüşümün önünün açılması bakımından son derece önemli buluyoruz.

Sözlerini sürdüren Oğuz, “İstanbul’da Beşiktaş’ta iki yeni proje hazırlığındayız. Bu projeler için de toplamda 450 Milyon Dolar yatırım tutarı öngörümüz bulunuyor. Bina Tamamlama Sigortası’nı burada gerçekleştireceğimiz projelerimizde de uygulayarak sektörde yine bir ilke imza atmak istiyoruz.” dedi.

Tepe İnşaat Sigorta İçin Gereken Tüm Kriterlere Sahip

Türkiye’nin ilk Bina Tamamlama Sigortası ile ilgili görüşlerini bildiren Rosenberg&Parker of Turkey CEO’su Meltem Gezen, “Bina Tamamlama Sigortası ile ilgili düzenleme Kasım 2013’te çıkan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu ile yürürlüğe girdi. Ancak sigortanın gelişimi için bazı koşulların oluşması gerekti ve reasürans şirketlerinin arasındaki anlaşmalarla ürün 2016 yılının Temmuz döneminde uygulanabilecek hale geldi. İlk uygulama örneği için güçlü finansal altyapıya sahip, operasyonel tecrübesi de projenin uygunluğu kadar önemli kriterlerin bir araya gelmesi gerekiyordu. Bu arayışımız geçtiğimiz yıl Tepe İnşaat’ın Çekmeköy-Ömerli’deki projesi Tepe Aura ile son buldu. Projenin nitelikleri kadar Tepe İnşaat’ın da gereken kriterlere sahip olması neticesinde Türkiye’nin ilk Bina Tamamlama Sigortası’na birlikte imza attık” dedi.

Tepe Aura’da Tüm Evler 160 Yıllık Meşe Ağacına Göre Konumlandı

Şehrin kalabalığının, gürültüsünün, stresinin uğramadığı Tepe Aura 3. köprü bağlantısının hemen yanındaki konumu ile şehre ulaşımının da bir o kadar yakın bir noktada yer alıyor. Toplamda 98 konutun yer aldığı Tepe Aura, yüksek tavan yapısı ile villa konforu ve ferahlığını daireye taşıyor. Merkezindeki 160 yıllık dev meşe ağacının büyük bir hassasiyet ile korunduğu Tepe Aura’da tüm evler bu ağaca göre, onun etrafında onun enerjisinden ve dinginliğinden faydalanmak üzere konumlandırdı. Projedeki tüm evler 3’er kat olarak meşe ağacını geçmeyecek ve birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde özenle tasarlandı.

16 bin metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen ve 3'er katlı 16 bloktan oluşan Tepe Aura'da alanları; 106 metrekare ile 199 metrekare arasında değişiklik gösteren 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde bahçeli, teraslı ve dubleks plan seçenekleri bulunuyor.

Müşterilerine 3 farklı dekorasyon seçeneği de sunan Tepe Aura’da daireler akıllı ev ve güvenlik sistemleri gibi teknolojik özelliklerle donatılıyor. Her aşamasında dünya standartlarında çevre duyarlılığının ele alındığı Leed Gold adayı olan Tepe Aura’da ayrıca yüzme havuzu ve sosyal tesislerle birlikte farklı alanlarda çocuklar için oyun üniteleri de olacak.

Simge Birçok Yapının Arkasında Tepe İnşaat Var.

Beykoz Konakları, Narcity, Narlife, Park Mozaik ve Tepe Prime gibi gayrimenkul sektöründe öncü olmuş projelerin yatırımcısı ve geliştiricisi olduk. Diğer yandan taahhüt şapkamızla da Kanyon, İş Bankası Genel Müdürlük Binası, Ankara Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminal Binası ve İstanbul Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Katlı Otoparkı gibi birçok önemli simge yapı ve projede Tepe İnşaat imzası bulunuyor.

Son yıllardaki yükselen grafiğimiz neticesinde uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) hazırlamış olduğu inşaat sektörünün en önemli araştırmalarından biri olan ENR 2017’de dünya genelinde 166. sırada yer alma başarısı gösterdi. Ayrıca Fortune 500 Türkiye sıralamasında 145. sırada yer alan Tepe İnşaat öz kaynaklara göre sıralandığında Türkiye’nin 50. en büyük şirketi konumunda bulunuyor.