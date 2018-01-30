CNR EXPO Yeşilköy’de 20 ülkeden yerli ve yabancı 350 yayınevinin katılımı ile düzenlenecek 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı 10 Mart’ta başlıyor.

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk etmeye hazırlanan CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki teması “OKU” olacak. Temaya uygun olarak fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, okumanın önemi ve kitapların hayatımız üzerindeki gücünü ifade edecek 1.000’in üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı, CNR Kitap Fuarı’nın onur yazarı olacak. Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan Alev Alatlı, fuar süresince imza günleri, panel ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacak.

İstanbul’un merkezinde metro, metrobüs, marmaray gibi tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda konumlanan ve her kış kitapseverleri CNR EXPO Yeşilköy çatısı altında buluşturan CNR Kitap Fuarı, 10-18 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Okurların merakla beklediği hafta haline dönüşen CNR Kitap Fuarı, Alfa, Martı, Doğan Kitap, Timaş, Epsilon, Tübitak, Profil, Beyaz Balina, İz, Kırmızı Kedi, Yeditepe, Ötüken, Edam, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Yayınları, İnsan, Erdem, Pegasus, Kültür AŞ Yayınları’nın da aralarında bulunduğu yurt içi ve yurt dışından 350 yayınevinin katılımı ile yapılacak.

Fuarın Onur Yazarı Edebiyatın Usta Yazarı Alev Alatlı Olacak

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğinde organize edilecek CNR Kitap Fuarı’nın onur yazarı edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Alev Alatlı olacak. Türk edebiyatının usta yazarı Alev Alatlı, CNR Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek söyleşi, sohbet ve imza günlerinde sevenleri ile bir araya getirilecek. Fuarda ayrıca Alev Alatlı için hazırlanacak özel bölümde Batı’ya Yön Veren Metinler, Beyaz Türkler Küstüler gibi yazarın öne çıkan kitapları sergilenecek.

1.000 Üzerinde Etkinlik

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk etmeye hazırlanan CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki teması “OKU” olacak. Temaya uygun olarak fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, okumanın önemi ve kitapların hayatımız üzerindeki gücünü ifade edecek 1.000’in üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında düzenlenecek düşünce ve ruh dünyamızın mimarı Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in özel sergisine ziyaretçilerin ilgisi büyük olacak. Kısakürek’in özel eşyalarından oluşacak sergide, eserleri ve insanların üzerlerindeki etkilerine dair sesli, görüntülü, basılı malzemeler ve şiirleri sergilenecek.

450 Binin Üzerinde Ziyaretçi Bekleniyor

Öğretmenler, öğrenciler, yayıncılar, kitabevleri, kütüphaneciler, tercüme büroları, gazeteciler, yazarlar, editörler, yayınevi, yazar telif ajansları ve okurların yoğun ilgi gösterdiği CNR Kitap Fuarı, 25 bin metrekare alanda organize edilecek. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültür A.Ş ve KOSGEB tarafından da desteklenen fuar, geçtiğimiz yıl 407 bin 317 okur tarafından ziyaret edildi. Bu yıl fuara, 450 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.