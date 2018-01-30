Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni yılda çiftçilere bazı ürünler kapsamında ödeyeceği mazot desteklerini belirledi. Destekten Çiftçi Kayıt Sistemi veri tabanına kayıtlı üreticiler yararlanacak.

Mazot Desteğinde Yeni Tutarlar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çiftçilere sağlanacak mazot desteğine ilişkin çalışmasını tamamladı. Buna göre bazı tarımsal ürünlere sağlanan mazot desteği ödemelerinde yapılan düzenleme ile destekler arttı. Bakanlık ilgili çalışmayı “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” başlığı altında yaptı. Tebliğ Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Gübre Desteği Değişmedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dekar başına sağlanan gübre desteğinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre gübre desteği 4 lirada sabit bırakıldı. Yayımlanan tebliğ uyarınca buğday, çavdar, arpa ve yulaf gibi ürünlerde mazot destekleri yükseldi. Bu tarımsal ürünlere yapılan mazot desteği 13 liradan uygulanmaktaydı. Tebliğe göre bu rakam 13 lira 49 kuruşa yükseldi.

Çeltik ve pamuk üreticisine dekar başına ödenen mazot desteği ise 37 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Mazot desteği kapsamında yer alan diğer tarımsal ürünler arasında soya, mısır, patates ve yağlık ayçiçeğinin de olduğu görüldü. Buna göre söz konusu ürünlere her bir dekarda geçerli olmak üzere 17 lira 64 kuruşluk mazot desteği verilecek. Düzenleme öncesindeki destekse 17 liraydı.

Aspit bitkisi, nohut, mercimek ve kuru fasulyeye sağlanacak mazot desteği Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 11 lira 42 kuruş olacak. Buna göre ilgili bitkilerdeki destek 49 kuruş arttı.

Fındık ve çay üreticisine dekar başına verilecek destekse 9 lira 34 kuruş oldu. Bunun yanında bu destekten kuru soğan üreticileri ile kanola üreticileri de yararlanacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğde nadasa ayrılacak tarım arazilerine verilecek mazot desteği de netlik kazandı. Buna göre devletin mazot desteği 5 lira 19 kuruşa çıkarıldı.