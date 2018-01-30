Türk Telekom Mercedes Kazanma Fırsatı Sunuyor
Advert Advert Advert


Türk Telekom Mercedes Kazanma Fırsatı Sunuyor


Türk Telekom Mercedes Kazanma Fırsatı Sunuyor
Türk Telekom Mercedes Kazanma Fırsatı Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 12:40:35
Anasayfa Şirketler Türk Telekom Mercedes Kazanma Fırsatı Sunuyor

Türk Telekom tarafından geliştirilen dijital klavye uygulaması TAMBU çekilişle kullanıcılara Mercedes A 180 kazanma imkanı sunduğunu açıkladı.

Türk Telekom’un ve Türkiye’nin yerli dijital klavyesi Tambu’yu kullananlar, Mercedes A 180 kazanma şansı elde ediyor. Türk Telekom Tambu’yu kullanan milyonlarca kişi arasında yapılacak çekilişle, bir kişi Mercedes A 180 kazanacak.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un, yerli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle kullanıma sunduğu dijital klavyesi Tambu’yu indiren milyonlarca kişiden biri, Türk Telekom’dan Mercedes A 180 kazanma şansına sahip oluyor.

İnce belli bardaktaki çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra, terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmaların yer aldığı Tambu, bir kullanıcısına araba hediye ediyor.

Türk Telekom’dan Mercedes A 180 kazanmak isteyen kullanıcılar, Android veya IOS uygulama mağazalarından Türkiye’nin ilk platform özellikli dijital klavyesi olan Tambu’yu ücretsiz indirerek ve kullanarak, 15 Nisan’a kadar çekilişe katılabilecek.

TAMBU Dünyanın Her Yerinde

Türk Telekom, platform özellikli yerli dijital klavye uygulaması Tambu’yu, Ağustos ayı sonunda lanse etti. Kısa zamanda büyük ilgi gören ve dünyanın her yerinden, herhangi bir operatör müşterisi tarafından kullanılabilen Tambu, eğlenceli ve akıllı bir Türkçe klavye kullanmak isteyenlerin favorisi durumuna geldi.

türk telekom ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Denizbank Borsa’da Yükselişe Geçti
Denizbank Borsa’da Yükselişe Geçti