Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara yine kira yardımı yapacak. Bakanlık bu kapsamda yapılacak kira yardımlarına ilişkin ilgili düzenlemeyi yaptı. Güncelleme ardından vatandaşa sağlanacak kentsel dönüşüm kapsamındaki kira yardımları arttı.

İstanbul, İzmir ve Ankaralıya Sağlanacak Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 960 Lira Oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılında uygulanacak kentsel dönüşüm kira yardımlarını yeniden belirledi. Kira yardımlarına yapılan zam TÜFE baz alınarak yapıldı. Buna göre İstanbul, İzmir ve Ankara’da kentsel dönüşüm kira yardımı 960 liraya yükseldi. Düzenleme öncesindeki tutarsa 860 liradan uygulanmaktaydı.

Konutu kentsel dönüşüme giren veya girecek olan vatandaşları yakından ilgilendiren düzenleme yurt genelini kapsayacak şekilde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her il için farklı yardım miktarı belirledi. Buna göre Artvin, Sinop, Çankırı, Kilis ve Yalova gibi kentlerde ikamet eden vatandaşa verilecek kentsel dönüşüm kira yardımı aylık olarak 595 lira üzerinden yapılacak. Bunun yanında belirtilen kentlerde kiraya çıkmak zorunda kalan vatandaşlara bir defalık 1.190 liralık yardım söz konusu olacak. Bunların yanında sınırlı ayni hak sahibi düzenlemeyle 2.975 liralık destek alacak.

Aralarında Giresun, Siirt, ve Şırnak gibi kentlerin olduğu toplamı 18 olan kentlerde yaşayan vatandaşa ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımı 675 lira olarak sağlanacak. Bunun yanında kiracılar bir defa 1.350 liralık devlet desteği verilecek. Bu durumda sınırlı ayni hak sahibine ödenecek para ise 3.375 lira olacak.

Elazığ, Sivas, Ordu, Gaziantep ve Çanakkale’de uygulanacak kira yardımı ödemeleri ise 755 TL üzerinden yapılacak. Bu tutar 12 kentte uygulanacak. İlgili kentlerde yaşayan kiracılar yardım kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 1.510 liralık ödeme alacak. Aynı illerde ikamet eden sınırlı aynı hak sahibine yapılacak ödeme 3.775 liradan uygulamaya konacak.

Aydın, Balıkesir, Eskişehir ve Samsun gibi kentler kira yardımlarından 830 lira olarak yararlanacak. Kiracılara sadece bir kereliğine verilecek yardımsa 1.660 lira olacak. Bu kentlerdeki sınırlı ayni hak sahipleri 4.150 liralık yardımdan yararlanma imkanı elde edecek.