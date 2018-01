Türkiye akaryakıt sektörünün genç ve dinamik markası GO; 5’inci yılında talihlilerine yakıt puanlarla benzin, motorin ve otogaz hediye ediyor.

Yarım asrı aşkın köklü geçmişi ile enerji sektörünün 4 ana segmentlerini çatısı altında bulunduran İpragaz, 1996 yılından bu yana otogaz segmentindeki tecrübesini, 2013yılında hayata geçirdiği GO markası ile birlikte akaryakıt müşterilerine de taşıyor.

İpragaz’ın genç ve dinamik markası GO; özgün özellikleri, yüksek standartları ve kalitesi ile fark yarattığı akaryakıt sektöründe, avantajlar sunmaya devam ediyor. 5. Yaşına girerken Avrupa Birliği resmi performans yönetim modeli; EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Tanıma Programı kapsamında 5 yıldız seviyesine ulaşmanın gururunu yaşayan GO, yeni nesil istasyonlarında sunduğu ürün ve hizmet kalitesi ile bulunduğu her noktada araç sahiplerinin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yakıt Puanla Hediye Yağmuru

Gerçekleştirdiği ilkler ve getirdiği yeniliklerle Türkiye akaryakıt sektöründe yeni bir dönemin başlangıcına öncülük eden GO’nun 30 Ocak’ta başlayıp 28 Şubat’ta sona erecek kampanyası ile GO istasyonlarından tek seferde 25 TL ve katları tutarında (her 25 TL için bir çekiliş hakkı) yakıt alışverişi yapan GO CARD sahipleri arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye 5 bin TL değerinde 250 bin yakıt puan hediye edilecek. Kampanya kapsamında 5 kişiye bin TL değerinde 50 bin yakıt puan, 50 kişiye 100 TL değerinde 5 bin yakıt puan hediye edilecek.

Hediye Puanlar GO CARD’lara y-Yükleniyor

Kampanyaya katılan tüketicilerin kazandığı yakıt puan hediyesi, talihlilerin sistemde kayıtlı GO CARD’larına yüklenecek. Talihliler, hediye puanlarını GO CARD’ların geçerli olduğu tüm GO istasyonlarında; benzin, motorin ve otogaz alımlarında 31 Aralık 2018 tarihine kadar kullanabilecek.

GO’nun sunduğu ve GO CARD sahiplerinin yararlanacağı kampanya çekilişinin sonuçları 7 Mart 2018 tarihinde Hürriyet Gazetesi ve goyakit.com.tr adresinden duyurulacak.