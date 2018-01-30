GO Hediye Yakıt Kampanyası Düzenliyor
Advert Advert Advert


GO Hediye Yakıt Kampanyası Düzenliyor


GO Hediye Yakıt Kampanyası Düzenliyor
GO Hediye Yakıt Kampanyası Düzenliyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 13:22:30
Anasayfa Şirketler GO Hediye Yakıt Kampanyası Düzenliyor

Türkiye'de akaryakıt sektörünün önemli isimlerinden birisi olan GO 5. yılını kutladığı için yakıt puanlarla hediye yakıt sunuyor.

Türkiye akaryakıt sektörünün genç ve dinamik markası GO; 5’inci yılında talihlilerine yakıt puanlarla benzin, motorin ve otogaz hediye ediyor.

Yarım asrı aşkın köklü geçmişi ile enerji sektörünün 4 ana segmentlerini çatısı altında bulunduran İpragaz, 1996 yılından bu yana otogaz segmentindeki tecrübesini, 2013yılında hayata geçirdiği GO markası ile birlikte akaryakıt müşterilerine de taşıyor.

İpragaz’ın genç ve dinamik markası GO; özgün özellikleri, yüksek standartları ve kalitesi ile fark yarattığı akaryakıt sektöründe, avantajlar sunmaya devam ediyor. 5. Yaşına girerken Avrupa Birliği resmi performans yönetim modeli; EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Tanıma Programı kapsamında 5 yıldız seviyesine ulaşmanın gururunu yaşayan GO, yeni nesil istasyonlarında sunduğu ürün ve hizmet kalitesi ile bulunduğu her noktada araç sahiplerinin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yakıt Puanla Hediye Yağmuru

Gerçekleştirdiği ilkler ve getirdiği yeniliklerle Türkiye akaryakıt sektöründe yeni bir dönemin başlangıcına öncülük eden GO’nun 30 Ocak’ta başlayıp 28 Şubat’ta sona erecek kampanyası ile GO istasyonlarından tek seferde 25 TL ve katları tutarında (her 25 TL için bir çekiliş hakkı) yakıt alışverişi yapan GO CARD sahipleri arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye 5 bin TL değerinde 250 bin yakıt puan hediye edilecek. Kampanya kapsamında 5 kişiye bin TL değerinde 50 bin yakıt puan, 50 kişiye 100 TL değerinde 5 bin yakıt puan hediye edilecek.

Hediye Puanlar GO CARD’lara y-Yükleniyor
Kampanyaya katılan tüketicilerin kazandığı yakıt puan hediyesi, talihlilerin sistemde kayıtlı GO CARD’larına yüklenecek. Talihliler, hediye puanlarını GO CARD’ların geçerli olduğu tüm GO istasyonlarında; benzin, motorin ve otogaz alımlarında 31 Aralık 2018 tarihine kadar kullanabilecek.

GO’nun sunduğu ve GO CARD sahiplerinin yararlanacağı kampanya çekilişinin sonuçları 7 Mart 2018 tarihinde Hürriyet Gazetesi ve goyakit.com.tr adresinden duyurulacak.

GO akaryakıt ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Denizbank Borsa’da Yükselişe Geçti
Denizbank Borsa’da Yükselişe Geçti