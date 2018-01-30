Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sürdürülebilir ve kalıcı ihracat için pazar payının genişletilmesinin önemine işaret ederek, 2017 senesinde 70 bin şirketin 246 bölge ve ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı.

30 bin 546 şirketin tek pazara ihracat gerçekleştirdiğini belirten Büyükekşi, bu durumun iyi olmadığına dikkat çekerek, tek pazara gerçekleştirilen ihracatın daima problemlere yol açabileceğini ve riskli olduğunu anlattı. Riskin minimalize edilmesi adına pazar çeşitliliğinin önemine işaret eden Büyükekşi, ihracatçı şirketlere tavsiyesini dile getirerek, farklı coğrafyalara ürün pazarlamanın gerekliliğine değindi. 2017 senesinde tam 28 ülkenin ticaret heyeti tarafından ziyaret edildiğini anımsatan TİM Başkanı Büyükekşi, 2018 senesinde heyetin en az 30 ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını aktardı. İhracat Pazarı Çeşitlendirilmeli

Bu ziyaretler sayesinde yeni pazarların ihracatçılara tanıtıldığını dile getiren Büyükekşi, Türk Hava Yolları'na teşekkürlerini iletti. THY'nin ticaret heyetini çoğu ülkeye aktarmasız ulaştırıldığını belirtti. Buna ek olarak tam zamanlı olarak fuar mantığıyla ticaret merkezleri açmaya başladıklarını bildiren Büyükekşi, 2018 senesinde özellikle İngiltere, Japonya, Endonezya gibi ülkelerde, ve bir ihtimal Miami'de Türk Ticaret Merkezleri açacaklarına dikkat çekti. Rota etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Büyükekşi, her ay bir ülkeden iş adamlarını ya da bu ülkelere yatırım yapmış iş adamlarını getireceklerini anlattı. Geçen sene 9 ülkenin tanıtıldığını belirten Büyükekşi, bu sene 10 ülkeyi tanıtmayı hedeflediklerini, Şubat ayında Brezilya, Mart ayında Avustralya'yı tanıtmayı planladıklarını dile getirdi.