Katar Heyetiyle Türk Müteahhitler Fırsatları Masaya Yatırdı
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Katar Heyetiyle Türk Müteahhitler Fırsatları Masaya Yatırdı


Katar Heyetiyle Türk Müteahhitler Fırsatları Masaya Yatırdı
Katar Heyetiyle Türk Müteahhitler Fırsatları Masaya Yatırdı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 13:25:14
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Katar heyeti ile Türk müteahhitlerin bir araya gelerek ortak çalışma ve fırsatları değerlendirdikleri açıklandı.

Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) heyeti ve Türkiye Müteahhitler Birliği Ankara’da bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün başkanlığındaki TMB Heyeti ve ASHGHAL Başkanı Saad bin Ahmad Al Muhannadi başkanlığındaki Katar Heyeti, önümüzdeki dönemde işbirliği yapılabilecek muhtemel projeleri görüştü.

Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) heyeti, özellikle inşaat sektöründe bir takım görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. ASHGHAL Başkanı Saad bin Ahmad AL Muhannadi başkanlığındaki heyet ilk olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından kabul edildi. Heyet Ankara’daki ikinci toplantısını Türkiye Müteahhitler Birliği ile gerçekleştirdi. TMB Başkanı Mithat Yenigün ev sahipliğinde TMB Genel Merkez Binası’nda gerçekleşen, TMB üye firma temsilcileri ile Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Munis Özer’in de katıldığı toplantı tüm gün sürdü.

“Katar’da Alt ve Üst Yapı Projelerini Üstlenmek Üzere Hazır ve İstekliyiz”

TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, “Ülkelerimiz arasındaki son derece yakın ilişkileri göz önünde bulundurarak, Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının Katar'da önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek alt ve üst yapı projelerini üstlenmek için hazır ve istekli olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi. Katar'da bugüne kadar Türk müteahhitlik firmaları tarafından 14.3 milyar Dolar tutarında 131 proje üstlenildiğini hatırlatan Yenigün, “Katar 2030 Ulusal Vizyonu ve 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği çerçevesinde ülkenizde yaklaşık 150 milyar Dolar tutarında alt ve üstyapı projesi gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü biliyoruz. Türk müteahhitlik firmaları uluslararası ortaklıklarda edinmiş oldukları tecrübe doğrultusunda ortak girişimler, konsorsiyumlar gibi her türlü işbirliği modeline açıktır” diye konuştu.

“Türk Firmaların Ülkemizde Yaptığı İşlerden Çok Memnunuz, Firma Sayısını Arttırmak İçin Geldik"

Ashghal Başkanı Saad bin Ahmad Al Muhannadi, "Şu anda Katar'da TMB üyesi 3-4 büyük Türk firması çalışıyor ve yaptıkları işlerden son derece memnunuz. Gerekli mevzuat değişikliklerini gerçekleştirecek, yeterlilik sürecini hızlandıracak ve pazara girişi kolaylaştıracağız. Yeni dönemde Türk firma sayısını arttırmak için buradayız. Sadece Türk müteahhitlerini değil, Türk teknik müşavirlik hizmetlerini ve Türk inşaat malzemelerini de Katar'da görmek istiyoruz" diye konuştu.

Katar Heyeti, Ankara’daki temaslarının ardından yarın İstanbul’da Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği yönetimiyle bir araya gelecek.

Ashghal Heyeti Şu İsimlerden Oluştu:

Dr. Saad Ahmed Al Muhannadi : Ashghal Başkanı

Abdullah bin Hamad Al Attiya : Başkan Yardımcısı

Yousef Al Emadi : Karayolu Projeleri Departmanı Müdürü

Khalid Al Khayareen : Drenaj Şebekeleri Departmanı Müdürü

Abdullah Ahin : Yol Tasarım Departmanı Müdürü

Mohamed Al Moghaiseeb : Özel Kalem Müdürü

Ali Kara : Proje Mühendisi

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