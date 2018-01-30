Istanbul, 30 Ocak 2018 – Novartis Türkiye, en uygun çalışma modeli ve organizasyonel yapıyı oluşturmak amacıyla yeni görevlendirmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 2015 yılından beri İmmunoloji ve Dermatoloji Birimi’nde Pazarlama Müdürü olarak başarılı bir şekilde çalışmakta olan Şeyda Gürer, “İmmunoloji ve Dermatoloji İş Birimi Direktörü” olarak atandı. İş hayatına 2000 yılında Novartis'te Satış Tanıtım Sorumlusu olarak başlayan Şeyda Gürer, 2004 yılında Ürün Müdürü, 2008 yılında Kıdemli Ürün Müdürü, 2014 yılında Nadir Hastalıklar Müdürü ve 2015 yılında ise Onkoloji Grup Proje Yöneticisi rollerini üstlenmişti.

Yeni görevlendirmeler kapsamında ilaç sektöründe önemli görevlerde bulunan ve son olarak Novartis Pazara Erişim ve Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Fatih Sarıöz, ‘Kardiyovasküler, Metabolizma ve Solunum İş Birimi Direktörü’ olarak atandı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Sarıöz, iş hayatına 1994 yılında tıp doktoru olarak başladı. Daha sonra 1998-2007 tarihleri arasında Pfizer İlaç’ta Medikal Müdür ve Sağlık Ekonomisi Müdürü olarak çalıştı. 2007 yılında Johnson & Johnson firmasına geçen Sarıöz burada sırasıyla Sağlık Ekonomisi & Pazara Erişim Müdürü, Kamu İlişkileri Müdürü ve Kurumsal İlişkiler Direktörü görevlerinde bulundu.

18 yıldır Novartis Türkiye bünyesinde farklı görevlerde başarıyla çalışan, son olarak Nörobilim İş Birimi Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Berrak Yücel, “Nöroloji İş Birimi Direktörü” olarak atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olan Berrak Yücel, Yüksek Lisans eğitimini ABD’de tamamladı. İş hayatına 2000 yılında Novartis'te Satış Tanıtım Sorumlusu olarak başlayan Yücel, 2005 yılında Ürün Müdürü, 2011 yılında Kıdemli Ürün Müdürü, 2012 yılında ise Pazarlama Müdürü görevlerini yürüttü.

2016 yılından beri Pazara Erişim Grup Müdürü olarak başarıyla çalışmakta olan Sevgi Direk ise, “Pazara Erişim ve Dış İlişkiler Direktörü” olarak atandı. Kariyerine 2003 yılında Abdi İbrahim’de başlayan Sevgi Direk, farklı rollerin ardından 2012 yılına kadar Ruhsatlandırma Müdürü olarak çalıştı ve 2012-2014 yılları arasında AİFD’de Ruhsatlandırma ve Fiyatlandırma Müdürlüğü sonrasında Pazara Erişim Müdürü olarak görev aldı. Direk ayrıca, 2014-2016 yılları arasında Johnson & Johnson’da Sağlık Ekonomisi & Pazara Erişim Müdürü olarak görev yaptı.

Novartis Türkiye bünyesinde Pazarlama ve Satış Operasyonları Müdürü olarak çalışmakta olan Işık Sönmez, genişleyen görev tanımı ile Satış Verimlilik, Pazarlama Servisleri, Digital Pazarlama ve Eğitim sorumluluklarını da üstlenerek Pazarlama ve Satış Operasyonları Direktörü olarak atandı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun olan Işık Sönmez, iş hayatına DHL Express’te Operasyon Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştı. 2009 yılında Novartis’e geçen Sönmez Novartis’te sırasıyla Kıdemli Satış Verimlilik Uzmanı ve Satış Verimlilik Müdürü görevlerini yürüttü.