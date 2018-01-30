Mul-T-Lock İletişim Ajansı Olarak Omg Medyayı Tercih Etti
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Mul-T-Lock İletişim Ajansı Olarak Omg Medyayı Tercih Etti


Mul-T-Lock İletişim Ajansı Olarak Omg Medyayı Tercih Etti
Mul-T-Lock İletişim Ajansı Olarak Omg Medyayı Tercih Etti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 13:47:26
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Kapı anahtarları ve güvenlikli kapı açma alanında başarılı çalışmalar sunan Mul-T-Lock iletişim ajansını seçti.

Yaklaşık olarak 70 ülkede kopyalanamayan anahtarları, patentli mekanik ve elektromekanik ürünleriyle dünyanın en güvenlikli kapı açma çözümlerine sahip Mul-T-Lock®, iletişim ajansı olarak omg!medya’yı seçti.

Yaklaşık 70 ülkede yüksek güvenlik ürünleri ve geçiş kontrol çözümlerini geliştirmede, üretmede ve pazarlamada dünya lideri olan Mul-T-Lock®, Türkiye’deki iletişim faaliyetlerini omg!medya’ya emanet etti. Assa Abloy grubunun onlarca markası içinde Global Marka olarak seçilen 4 markadan biri olan Mul-T-Lock®’un ürün ve sistemleri, demiryolları ve GSM operatörleri, elektrik dağıtım şirketleri, özel ve kamu kuruluşlarına ait köklü fabrikalar, bankalar, hastaneler, ofisler, iş merkezleri ve sayısız konut tarafından güvenlik düzeyini artırmak için kullanılıyor.

omg!medya, 45 yıl önceki kuruluşundan itibaren AR-GE, tasarım ve üretim mükemmelliği ile yeniliklere bağlı kalmaya devam eden Mul-T-Lock®’a medya ilişkileri, lider iletişimi, stratejik planlama, kriz iletişimi, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, dijital iletişim, tasarım ve online reklam yönetimi alanlarında hizmet verecek.

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